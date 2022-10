Ferrari Tribute to Targa Florio 2022: curiosità e programma

Auto di Maranello pronte a rombare in Sicilia, per il Ferrari Tribute to Targa Florio 2022, che andrà in scena dal 13 al 16 ottobre. Una sessantina di “rosse”, nate dopo il 1991, sono pronte a tuffarsi nelle emozioni dell’evento, che promette momenti gradevoli anche per il pubblico. Il rendez-vous si avvicina e gli organizzatori sono pronti a curare al meglio ogni dettaglio.

Fra pochi giorni il colorato corteo di supercar del “cavallino rampante” arricchirà di colori e musicalità meccaniche le strade dell’isola, fra panorami da sogno e location mozzafiato. Regina del parterre sarà la Ferrari Monza SP2, meravigliosa espressione della Serie Icona, che celebra la migliore tradizione storica della casa di Maranello.

Accanto a questa barchetta milionaria, spinta da un motore V12 da antologia, sfileranno diversi altri modelli del marchio, come le 812 Competizione, GTS e Superfast, le SF90 Stradale e Spider, le varie 488 Pista, 458 Speciale, Roma, F12tdf. Ci sarà anche un esemplare della recentissima 296 GTB a 6 cilindri, con 830 cavalli all’attivo. Non si tratta di una serie limitata o di una vettura di alta gamma, ma è la prima volta che fa la sua comparsa in Sicilia, quindi è probabile che attirerà molti flash.

Tutto pronto per il Ferrari Tribute to Targa Florio 2022

Gli appassionati sono pronti a vivere le scariche di adrenalina regalate dalle “rosse”, in questa festa nel segno del mito, tra paesaggi, storia, cultura e gastronomia. In agenda l’appuntamento è scritto a caratteri cubitali. Noblesse oblige! Le emozioni più grandi, però, saranno vissute dai fortunati proprietari, che potranno gustare alcuni giorni speciali, in compagnia dei loro costosissimi gioielli a quattro ruote.

Per loro anche una gara di regolarità, che toccherà diversi luoghi della Sicilia, alcuni dei quali connessi alla Targa Florio, ma con alchimie molto distanti da quelle dei Circuiti delle Madonie. La viabilità precaria dell’area ha probabilmente inciso sulla scelta. L’auspicio è che presto le strade della storia siano rimesse a posto, non solo in funzione dell’evento, ma soprattutto per agevolare chi vive in quegli splendidi posti ricchi di magia.

Le tappe dell’evento

Il Ferrari Tribute to Targa Florio 2022, dopo le verifiche del 13, entrerà nel vivo nella giornata di venerdì 14, con lo start della prima tappa, da Palermo all’autodromo di Pergusa e ritorno, passando da Termini Imerese, Caccamo, Roccapalumba, Alia, Vallelunga Pratameno, Marianopoli, Caltanissetta, Enna, Calascibetta, Villarosa, Resuttano, Caltavuturo, Cerda e Termini Imerese.

La seconda tappa prenderà le mosse da Palermo, in direzione delle Madonie, con passaggi da Campofelice di Roccella, Collesano, Castellana Sicula, Cefalù, Gratteri e Lascari, prima del rientro nel capoluogo. Questo nella giornata di sabato 15 ottobre. Il giorno dopo sarà il turno della terza tappa, con un tour fra Palermo, Altofonte, Borgetto, Partinico, Terrasini, Cinisi, Isola delle Femmine e Palermo, dove si svolgerà la premiazione conclusiva, con gli immancabili saluti dei protagonisti del Ferrari Tribute to Targa Florio 2022 e della Targa Florio Classica 2022. Il conto alla rovescia è già iniziato. I collezionisti stanno già iniziando a lucidare le loro “rosse”.