Alfa Romeo Tonale: aperti gli ordini in Australia

Alfa Romeo ha appena aperto gli ordini per la nuovissima Alfa Romeo Tonale in Australia. Il nuovo SUV di segmento C presentato a febbraio sarà acquistabile in quel paese a partire da AU $ 49.900 (circa 32 mila euro), i clienti australiani potranno scegliere tra due modelli: Ti o Veloce. Entrambi i modelli dovrebbero iniziare ad arrivare negli showroom dei concessionari a febbraio 2023.

Anche in Australia sono stati aperti gli ordini per acquistare Alfa Romeo Tonale

Mentre i clienti australiani potranno ottenere gli stessi modelli a benzina offerti in Europa, al momento è possibile ordinare solo la versione a trazione anteriore della variante ibrida (FWD). Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, una versione ibrida plug-in (PHEV) con trazione integrale (AWD) sarà disponibile anche per l’Australia entro la fine del 2023.

Coloro che scelgono la trazione anteriore (FWD), otterranno il nuovo motore mHEV a benzina a quattro cilindri in linea da 1,5 litri turbo, mostrato per la prima volta sui modelli Jeep Renegade e Compass e-Hybrid. Il motore eroga 160 cavalli (118 kW) e 240 Nm di coppia, abbinato al nuovo cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.

Il nuovo sistema di propulsione include un motore elettrico integrato da 48 volt e 20 cavalli (15 kW) che eroga 55 Nm di coppia. Il nuovo Alfa Romeo Tonale offre fino al 15% in meno di consumi ed emissioni di CO 2 rispetto ad altri C-SUV.

I modelli Alfa Romeo Tonale Hybrid offriranno un risparmio di carburante di 5,6 l/100 km, grazie alla capacità del Tonale di funzionare solo con alimentazione elettrica a basse velocità. Vedremo dunque come sarà accolto in Australia il nuovo SUV del Biscione che già in Europa nei giorni scorsi ha ampiamente superato i 20 mila ordini.

