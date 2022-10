Maserati: Rossiter sarà il team principal in Formula E

Maserati ha confermato questa mattina che James Rossiter, pilota britannico che ha partecipato al WEC 2022 nella categoria hypercar per Peugeot, sarà il team principal nella sua stagione di debutto in Formula E, a partire dal 2023. Oltre al lavoro di pilota, l’inglese ha anche esperienza come direttore sportivo per la DS Techeetah, che vanta due titoli Costruttori e tre Piloti nella categoria.

James Rossiter sarà il team principal di Maserati nella prima stagione in Formula E

“È un piacere entrare a far parte di Maserati prima della stagione 9. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con Stellantis e sono grato a Peugeot per avermi liberato dai miei impegni per permettermi di concentrarmi completamente sul mio nuovo ruolo”, ha affermato Rossiter. “Iniziare ora ci dà l’opportunità di sviluppare meglio la nostra strategia per la stagione a venire, oltre a preparare la squadra nel miglior modo possibile”, ha detto.

La casa automobilistica francese sarà responsabile della fornitura del gruppo propulsore del team dal prossimo anno. La squadra ha assorbito le strutture del team monegasco Venturi e non ha ancora confermato la sua coppia di piloti per il prossimo anno, anche se un posto sembra ormai assicurato per Edoardo Mortara.

Per l’altro posto, il pilota dei sogni della squadra sarebbe Nyck de Vries. Tuttavia, l’olandese non nasconde che il suo desiderio è quello di essere in Formula 1 nel 2023 e se la possibilità sarà confermata, Maserati dovrà andare alla ricerca di un altro pilota per il suo anno da esordiente in Formula E.

“La squadra è stata una formidabile concorrente nelle ultime stagioni, e per quanto abbiamo molte sfide davanti, non ho dubbi nella mia mente che possiamo continuare a lottare per il campionato”, ha detto Rossiter. “La mia priorità immediata è potenziare e sviluppare quella che è già una squadra molto forte, sia dentro che fuori dalle vetture, e sono entusiasta di vedere cosa possiamo ottenere nel nostro primo anno insieme”.

Oltre all’esperienza con l’hypercar Peugeot, Rossiter ha già guidato il modello LMP2 al World Endurance Championship, oltre ad aver partecipato in Formula 3 ed essere stato ex collaudatore BAR e Force India in Formula 1. La sua ultima gara è avvenuta nel mese di settembre, con la 6 Ore del Fuji del WEC, quando ha chiuso al quinto posto.

