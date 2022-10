Fiat 500 elettrica: arriva il nuovo allestimento Monotrim

Fiat ha comunicato nelle scorse ore un nuovo allestimento per la sua nuova 500 elettrica denominato Monotrim. Stando alle prime informazioni ufficiali rilasciate dal Lingotto sul web sembrerebbe trattarsi di un modello esclusivamente rivolto al mercato spagnolo. Tuttavia, come si dice in questi casi, mai dire mai, anche perché si tratta pur sempre della compagnia italiana per eccellenza. E in caso di buona risposta da parte del pubblico potrebbero esserci delle interessanti novità in futuro. La variante in questione consente di ridurre il prezzo di partenza della city city adesso a trazione 100 per cento elettrica.

Fiat 500 elettrica, la versione Monotrim è disponibile per tutte e tre le versioni: berlina, 3+1 e cabrio

Il pacchetto Monotrim è disponibile per ciascuna delle tre varianti di carrozzeria della Fiat 500 elettrica: berlina, 3+1 e cabrio. Le dotazioni contemplate dal Lingotto nel lingotto di serie includono: airbag vari, alzacristalli elettrici anteriori, assistente di velocità intelligente, avviso di collisione con attivazione a bassa velocità, avviso di deviazione della corsia, cerchi in lega leggera da 15”, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzatore automatico, connettività Bluetooth, DRL a LED, fari alogeni, inserti interni in simil alluminio, illuminazione automatica, navigatore, porta USB, regolazione automatica della velocità, sedili posteriori con schienale ribaltabile, sensore pioggia, volante multifunzione regolabile in altezza e profondità, sistema di assistenza alla partenza in salita, sistema di infotainment con display touch da 10.2 pollici, Smart Key, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente.

La nuova Fiat 500 elettrica Monotrim è immessa sul mercato con due differenti tipologie di propulsori elettrici. La versione base eroga 95 cavalli di potenza e prevede una batteria da 23,7 kWh, mentre l’opzione top level è in grado di sprigionare 118 CV e una batteria da 42 kWh. La prima assicura una percorrenza massima di 190 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre la seconda si spinge fino a quota 321 km. E le performance? Sebbene non costituisca un obiettivo prioritario, la versione top scatta da zero a cento km/h in 9 secondi e raggiunge una velocità di punta di 150 km/h. Chiudiamo, infine, con i prezzi: la berlina è disponibile da 29.900 euro, la 3+1 parte da 31.900, la cabrio da 32.900 euro.

Fonte: laSexta