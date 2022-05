Fiat 500 cabrio sbarca in un altro mercato

Fiat dovrebbe ampliare l’ offerta della gamma di Fiat 500 elettrica in Brasile con il lancio della versione Cabriolet. Attualmente, il modello è venduto nella versione Icon per un prezzo suggerito di R$ 255.990. Non è ancora stato annunciato in quale versione la nuova Fiat 500 cabrio sarà offerta nel mercato brasiliano.

Fiat 500 Cabrio arriva in Brasile: ecco cosa sappiamo fino ad ora su questa novità

Ma tutto indica che la Fiat 500 cabrio dovrebbe arrivare in quell’importante mercato nella medesima versione Icon del modello hardtop. Tuttavia, anche la recente La Prima by Bocelli potrebbe essere un’opzione. Il motore elettrico della Fiat 500e Cabriolet sarà lo stesso che già equipaggia la versione Icon hardtop. Il motore eroga 87 kW, che equivalgono a 118 cavalli a 4.200 giri/min. La coppia è di 22,43 kgfm. Il modello elettrico accelera da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi.

In termini di aspetto esterno, la Fiat 500 Cabrio non si discosta dal modello con tetto rigido. I caratteristici fari rotondi attirano l’attenzione e sono illuminati da Full LED, un’affascinante luce DRL sul cofano funge da sopracciglia dell’ottica principale.

Visivamente, l’unica differenza della Fiat 500 Cabriolet rispetto alla versione convenzionale è il tetto in tessuto che si ritrae verso il cofano del bagagliaio. Il cofano del bagagliaio ha lo stesso design dell’opzione hardtop.

All’interno, l’auto elettrica di Fiat dispone di un sistema di infotainment con un ampio touchscreen da 10,25 pollici wide-format, combinato con un cluster digitale TFT da 7 pollici, fornisce connettività e informazioni per un’esperienza utente unica.

Vedremo dunque come i clienti brasiliani della principale casa automobilistica italiana accoglieranno questo modello. Ricordiamo che il Brasile è la roccaforte di Fiat che in quel paese domina il mercato con numerose auto in top ten e Fiat Strada al primo posto tra i modelli più venduti in assoluto.

