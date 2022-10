Fiat Panda, 500, Tipo e 500X: novità importante per la loro gamma

Nelle scorse ore Fiat ha annunciato una novità importante per la gamma delle sue auto. Panda, 500, Tipo e 500X avranno una gamma semplificata che permetterà ai loro clienti di scegliere la propria auto in appena tre click con il nuovo configuratore ma anche in concessionaria. Infatti d’ora in avanti ci sarà un unico allestimento e quindi il cliente dovrà semplicemente scegliere il modello, il colore e con quali pack arricchire la propria vettura.

Fiat semplifica la scelta dei suoi clienti per l’acquisto di una sua nuova auto

Inoltre nel caso in cui si opti per la versione top di gamma, questa sarò completa contenendo in se tutti gli optional e quindi la scelta sarà ancora più semplice. I pack previsti sono tre: lo Style Pack, con differenti dotazioni estetiche e di finitura, il Tech Pack che punterà su una maggiore dose di tecnologia e il Comfort pack per tutti quei clienti che puntano sul comfort.

La stessa semplificazione arriva anche per la gamma dei veicoli commerciali leggeri di Fiat Professional. In quel caso però ci saranno pacchetti speciali per soddisfare le esigenze dei vari professionisti e varie configurazione di carrozzeria. Per la principale casa automobilistica italiana dunque una novità molto interessante che renderà la vita dei suoi clienti ancora più facile in fase di scelta della propria nuova auto.

Ricordiamo che nei prossimi anni la gamma di Fiat sarà rivoluzionata. Nel 2023 dovrebbe essere svelato un nuovo B-SUV che sarà prodotto in Polonia. Poi dovrebbe toccare alla nuova Fiat Topolino ed infine alla nuova Panda. Successivamente è previsto l’arrivo di una erede di Fiat 500X e la nuova generazione di 500 elettrica che sarà prodotta sempre a Mirafiori.

