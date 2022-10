Ferrari nega che la recente direttiva tecnica della FIA abbia influito sulle prestazioni

Il direttore di gara della Ferrari, Laurent Mekies, ha smentito l’idea che la mancata lotta per la vittoria da parte della sua squadra di recente sia legata alla direttiva tecnica introdotta al Gran Premio del Belgio di agosto.

Ferrari: secondo Mekies la recente direttiva della FIA non ha influito sulle recenti prestazioni del team

La direttiva mirava a ridurre l’effetto bottom-out subito dalle vetture di Formula 1 ad alta velocità. La FIA ha introdotto la metrica dell’oscillazione aerodinamica al fine di prevenire rimbalzi eccessivi e ha apportato modifiche al modo in cui essi vengono misurati.

Il team italiano ha avuto difficoltà a tenere il passo con la Red Bull nella seconda parte dell’anno, soprattutto nel passo gara, e il fatto che questa situazione sia stata per lo più vissuta dopo il Gp del Belgio ha portato con sé voci secondo cui la squadra potrebbe essere stata influenzata da problemi tecnici derivanti dalla direttiva.

La Ferrari deve ancora vincere una gara da quando è stata introdotta la direttiva. Ma Mekies non crede che la direttiva abbia alterato le loro prestazioni. “Davvero non pensiamo che ci sia alcun impatto specifico sulla nostra squadra da questo punto di vista”, ha detto.

“La direttiva è una buona cosa. Sta effettivamente esercitando maggiore pressione sulle misurazioni dell’usura della plancia, che esistono da sempre. Lo sta facendo in un modo un po’ più sofisticato. Siamo pienamente favorevoli e non pensiamo che abbia influito su nessuna delle nostre prestazioni relative, ci sono sicuramente altri fattori per questo” ha detto il dirigente della Ferrari.

Vedremo dunque come andranno le cose per la scuderia del cavallino rampante nelle ultime gare della stagione già a partire dal prossimo Gran Premio del Giappone che si correrà sul circuito di Suzuka nel corso del prossimo week end.

