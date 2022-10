Ferrari Purosangue impegnata in alcuni giri veloci a Fiorano [Video]

A metà dello scorso mese di settembre la Ferrari ha svelato la nuova Ferrari Purosangue primo SUV della sua lunga storia. Nonostante ciò, i test di sviluppo del primo SUV della casa italiana non si sono fermati. Lo scorso fine settimana un’auto mimetizzata ha fatto dei giri veloci sul circuito di Fiorano, come viene mostrato in un video pubblicato da Varryx nelle scorse ore nel suo canale di YouTube.

Un video mostra un prototipo di Ferrari Purosangue mentre fa giri veloci in pista a Fiorano

Il pilota di questa Ferrari Purosangue spinge forte il crossover del cavallino rampante in pista. Sebbene non siamo sicuri, sembra proprio che il produttore stia ancora mettendo a punto il veicolo. Le sospensioni, lo sterzo o le diverse modalità di guida potrebbero richiedere ancora alcune regolazioni prima di avviare la produzione dei veicoli per i clienti.

Il video in questione mostra tutta la potenza di Ferrari Purosangue spinto al limite in pista a Fiorano da questo pilota. Ricordiamo che come gli altri suoi modelli, la Ferrari vuole che la Purosangue rimanga esclusiva. La produzione annua non dovrà dunque superare il 20 per cento del totale annuo dell’azienda. Questo potrebbe anche significare la chiusura degli ordini per il primo anno, anche se molte persone sono pronte ad acquistarne uno.

Ferrari Purosangue è dotato di un motore V12 aspirato capace di una potenza di 725 cavalli a 7750 giri/min e 716 Nm di coppia. Il modello ha un prezzo di partenza di 390 mila euro e le prime consegne avverranno agli inizi del prossimo anno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo nuovo veicolo della Ferrari nel corso delle prossime settimane.

