Citroen Oli è una copia dell’auto cinese Upower?

La Citroen Oli è stata presentata pochi giorni fa e ha suscitato molto scalpore con la sua forma insolita. Ora si scopre che l’aspetto dell’auto è simile al design originale dell’azienda cinese Upower. La Citroen Oli è un’auto insolita sotto molti aspetti: leggera e con una autonomia ampia. Anche il look di Ola è molto insolito. Allo stesso tempo, Greg Kable, giornalista automobilistico, ha notato che l’auto Citroen ricorda uno dei progetti dell’azienda cinese Upower.

UPower SUV: la vettura cinese sembra essere stata fonte di ispirazione per il recente concept Citroen Oli

Forma caratteristica della carrozzeria, parabrezza verticale, alcune proporzioni: sono molto simili. I dettagli non sono molto simili, come i parafanghi tondi della Citroën e quelli rettangolari dell’Upower. Tuttavia, si possono ancora trovare somiglianze, ad esempio nella trave sulla parte superiore dell’auto.

Non sorprende, ovviamente, se il produttore Citroen si è ispirato a un’auto cinese, ma di solito era il contrario, spesso erano gli asiatici a imitare molto o addirittura a copiare direttamente i prodotti europei. Ad esempio, è successo alla Citroën C4 Picasso, prodotta elettricamente in Cina.

Upower offre più modelli basati su stili simili, inclusi pickup e autobus. Il produttore offre una piattaforma comune che costruisce vari tipi di carrozzeria, anche molto grandi.

Mentre i design del concept Citroen e quello del SUV UPower sono abbastanza simili, i veicoli seguono concetti molto diversi. L’oli è stato creato per essere leggero e conveniente, mentre il SUV UPower non sembrava avere alcuno scopo oltre a mostrare quanto fosse versatile l’UPower Super Board.

A differenza del SUV UPower, l’oli ha un letto nella parte posteriore che può essere ampliato con un midgate. Il veicolo cinese è più convenzionale in questo, così come nelle portiere anteriori, nei paraurti e in altri componenti identici che presenta l’ oli . Il SUV UPower ottiene componenti unici per ciascun lato dei suoi lati.

Per quanto diverse siano essenzialmente queste concept car, le loro sorprendenti somiglianze stilistiche le rendono una coppia interessante: stesse forme, proposte molto diverse.

