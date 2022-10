Nuova Maserati Grancabrio: ecco come potrebbe apparire

Nelle scorse ore il sito inglese Autocar ha pubblicato un render che mostra come potrebbe apparire la nuova Maserati GranCabrio. La vettura sarà la prossima grande novità ad essere svelata da parte della casa automobilistica del tridente. Il suo debutto infatti dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno anche se in proposito si attendono ancora conferme ufficiali da parte della casa automobilistica di lusso che fa parte del gruppo Stellantis.

Ecco come potrebbe essere la nuova Maserati GranCabrio che debutterà nel 2023

Il capo dei prodotti globali di Maserati, Massimo Capaldi, ha detto ad Autocar che la nuova Maserati GranCabrio offrirà qualcosa di “molto unico” nel suo posizionamento di Gran Turismo decappottabile con quattro posti e l’opzione di alimentazione elettrica.

Come con la generazione precedente – che è stata ritirata nel 2019 insieme alla Granturismo – la decappottabile è destinata a spingersi oltre il prezzo della coupé e ben oltre i 200 mila euro ha detto Capaldi, schierandosi come rivale per la Bentley Continental GT Convertible.

Il lancio è previsto subito dopo la nuova Maserati Granturismo nelle ultime fasi del 2023. Con questa auto dovrebbe debuttare anche la versione completamente elettrica del SUV Maserati Grecale.

Come possiamo notare da questo render pubblicato nelle scorse ore, la vettura sarà molto simile alla GranTurismo. Come per quella vettura la futura generazione non rappresenterà una rivoluzione rispetto al vecchio modello ma piuttosto una sorta di evoluzione. L’auto sarà immediatamente riconoscibile come una Maserati.

Quanto ai motori, se i piani del marchio non sono cambiati, l’auto arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica che dovrebbe essere lo stesso motore della Maserati GranTurismo Folgore. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito della nuova Maserati GranCabrio nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo, Maserati e DS: le tre case automobilistiche premium del gruppo Stellantis sono ancora lontanissime dalle tedesche