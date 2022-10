Ferrari realistica: “Non abbiamo ancora visto il meglio dai nostri avversari”

La Ferrari sperava di poter piazzare le sue due monoposto al primo e secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore, ma alla fine questo risultato non è arrivato. Nonostante ciò Laurent Mekies ha detto che nel complesso si tratta di un risultato importante che fa bene al morale e da fiducia ai due piloti del cavallino rampante in vista di una gara che si preannuncia molto lunga e difficile.

Ferrari nonostante la pole rimane realista per il GP di Singapore e pensa che i suoi rivali possano fare di più

A causa del maltempo e di alcuni problemi nelle libere che si sono disputare venerdì, la Ferrari non è stata proprio in grado di raccogliere molti dati e quindi la scuderia italiana non sa bene a che punto si trovi.

Anche le altre squadre hanno guidato poco con il pieno di benzina nelle prove libere. Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies ha dichiarato che nonostante la pole di Leclerc ci sono ancora molti dubbi su quello che accadrà in gara. Questo in quanto nessun team ha potuto lavorare al passo di gare e dunque come già accaduto in qualifica si dovrà improvvisare e questo ovviamente crea molta incertezza.

Ferrari nonostante la pole di Leclerc rimane realista per il GP di Singapore e pensa che i suoi rivali non abbiano ancora mostrato il meglio. Alla Ferrari pensano che sarà abbastanza dura per difendere la prima posizione di Charles Leclerc in gara.

Mekies ha concluso dicendo che ancora i rivali della Ferrari non hanno mostrato tutto quello di cui sono capaci e quindi l’importante per la scuderia di Maranello sarà trovare il giusto passo di gara e fare tutto alla perfezione. Vedremo dunque cosa accadrà quest’oggi al Gran Premio di Singapore che avrà inizio alle ore 14.

