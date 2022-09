Stellantis testa in strada in Francia veicoli a guida autonoma

A fine settembre il gruppo Stellantis ha organizzato prove in condizioni di traffico reale nel tunnel Duplex A86 con veicoli prototipo a guida autonoma. Questa nuova collaborazione con Vinci Autoroutes dovrebbe consentire al produttore di accelerare l’industrializzazione del veicolo connesso e autonomo.

Stellantis testa auto a guida autonoma nel traffico in Francia

Nel 2017 e nel 2019, la prima collaborazione tra Stellantis (allora PSA) e Vinci Autoroutes permise a un veicolo autonomo di attraversare il casello di Saint-Arnoult. I due gruppi si sono incontrati questa volta il 20 settembre 2022 all’ingresso del tunnel Duplex, situato a ovest di Parigi sull’autostrada A86 tra Rueil-Malmaison e Versailles Pont-Colbert, per condurre una nuova serie di esperimenti.

Questo esperimento è stato effettuato a bordo di veicoli prototipo connessi di Stellantis(Citroën C4 e Peugeot 2008), dotati di un modulo in grado di ricevere i dati trasmessi dall’infrastruttura attraverso la comunicazione Vehicle to Everything (V2X). Questo test ha permesso di illustrare diverse funzionalità, tra cui il rilevamento e la trasmissione in tempo reale di dati dinamici grazie alla “percezione stradale” e la trasmissione delle notifiche Infrastructure to Vehicle (I2V) ubicate in galleria.

Presentato come un “laboratorio unico di innovazione”, questo tratto di 10 km si basa su un sistema di controllo e supervisione composto da oltre 500 telecamere. “ Durante questo esperimento, i veicoli si sono trovati di fronte a quattro scenari in una situazione di traffico reale: un veicolo fermo in curva, un piccolo oggetto in mezzo alla strada, un pedone che appare e scompare, un veicolo lento davanti.

In termini di guida autonoma, Stellantis si affida a un’organizzazione globale, attraverso team di sviluppo stabiliti in Francia, Germania, Italia, Stati Uniti e Cina. “ In Francia, dal 1°Settembre 2022, i dispositivi di livello 3 di guida autonoma, che esentano il conducente dal dover tenere le mani sul volante e lo sguardo sulla strada, sono consentiti in determinate condizioni di traffico (corsie senza pedoni o ciclisti, separazione fisica tra i sensi di marcia, velocità massima di 60 km/h). Un primo passo nella guida a mani libere, quindi sostanzialmente limitata agli ingorghi in autostrada.

