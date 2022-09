La nuova Ferrari SP51 in un video bellissimo

Ieri vi abbiamo parlato della nuova Ferrari SP51. Oggi torniamo sulla one-off più recente della casa di Maranello per mostrarvela in video. Scorrendo i fotogrammi si percepisce meglio il lavoro stilistico compiuto da Flavio Manzoni su questa esclusiva automobile, progettata per soddisfare le richieste di un affezionato cliente di Taiwan.

Stiamo parlando di un roadster pura – figlia del programma Progetti Speciali del “cavallino rampante” – che si basa sulla 812 GTS, da cui eredita impostazione, telaio e motorizzazione. Uno degli elementi di maggiore differenziazione filosofica va ricercato nell’assenza del tetto, presente in forma retrattile sulla donor car. Molto diverso lo stile, anche se la connessione con la vettura di partenza è comunque percepibile, almeno per l’occhio più allenato.

Design e funzionalità per la Ferrari SP51

In fase progettuale, oltre alla ricerca dell’appagamento estetico dei gusti del committente, si è data grande importanza al tema aerodinamico. Le simulazioni CFD, i test in galleria del vento e le prove dinamiche hanno cercato di fornire le migliori risposte a vari bisogni. Fra questi, la necessità di garantire ottimi livelli di deportanza, il massimo comfort in abitacolo, una piacevolezza acustica e un wind feeling degni della vettura di partenza. Il tutto in un quadro stilistico e concettuale diverso, molto diverso.

Notevole la presenza di elementi in fibra di carbonio sulla carrozzeria della Ferrari SP51. Questi ne rafforzano ulteriormente il linguaggio esotico, fatto di tratti decisi e di linee ondulate. Guardando il corpo grafico, si percepisce un’idea di muscolarità, frutto di volumi fortemente modellati. Gradevole il Rosso Passionale che veste la one-off. Si tratta di un nuovo colore triplo strato sviluppato appositamente per questa vettura. Molto bello il trattamento dell’abitacolo, che si miscela perfettamente al gusto della carrozzeria, dandone continuità all’interno, in termine di stile e di cromatismi.

Questa roadster, come dicevamo, è stata sviluppata per un collezionista di spicco della casa di Maranello, che risiede a Taiwan. La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 litri, disposto in posizione anteriore arretrata, che sviluppa 800 cavalli di potenza massima. È lo stesso cuore della 812 GTS e dovrebbe garantire prestazioni assimilabili.