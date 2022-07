La Ferrari 812 GTS in stile caccia militare

Ha l’aspetto e i colori di un jet militare la più recente Ferrari 812 GTS sottoposta al trattamento di personalizzazione del reparto Tailor Made della casa di Maranello. Per vestire la carrozzeria della costosa auto sportiva del “cavallino rampante” è stata scelta una tinta Verde Scuro metallizzato, sartoriale come il resto della vettura. Una striscia orizzontale in livrea metallizzata Marrone Scuro completa il quadro grafico, conferendo all’esemplare una personalità molto specifica, di taglio aeronautico.

Per l’allestimento dell’abitacolo si è scelta una configurazione intonata a quella esteriore, dando vita a una miscela di grande qualità, perfettamente in linea coi gusti del committente, ma piacevole anche per gli altri. La nota prevalente del posto guida è la raffinata eleganza regalata dalle scelte di personalizzazione, che non vanno ad inficiare lo spirito sportivo del modello, aggiungendovi però alcune note di lusso, in un quadro di taglio glamour.

I sedili in pelle marrone Cioccolato si combinano con dettagli interni in tessuto Loro Piana Herringbone, di colore chiaro, che creano un felice contrasto visivo. Ancora una volta il reparto Tailor Made del “cavallino rampante” ha accompagnato al meglio il cliente nella definizione ottimale del suo gioiello. Questo gruppo di lavoro è sempre in grado di confezionare dei sogni automobilistici su misura.

Dettagli sofisticati definiscono l’esemplare di cui ci stiamo occupando, che non passa certo inosservato. Il risultato è una miscela coerente sul piano cromatico, anche se distante dalla tradizione dell’azienda emiliana, dominata dal glorioso e affascinante rosso, che dona vitalità aggiuntiva ad ogni opera di Maranello (fatte salve alcune 2+2, che si vestono meglio con altre tinte).

Protagonista del trattamento, come dicevamo, è stata una Ferrari 812 GTS, auto che ha riportato nel listino aziendale una spider a motore V12 anteriore, a 50 anni dalla storica 365 GTS4 del 1969. Non abbiamo preso in considerazione le successive 550 Barchetta Pininfarina del 2000, Superamerica del 2005, SA Aperta del 2010 ed F60 America del 2014, perché si tratta di serie limitate. Queste sono fuori dal catalogo ordinario.

Emozioni uniche con la Ferrari 812 GTS

Cuore pulsante della vettura in esame è un vigoroso monumento meccanico da 6.5 litri di cilindrata, che sviluppa la potenza massima di 800 cavalli a 8500 giri al minuto, con un picco di coppia di 718 Nm a 7000 giri al minuto. Il quadro prestazionale è degno di una supercar al top. Bastano alcune cifre per rendere l’idea: l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede meno di 3 secondi, quella da 0 a 200 km/h si completa in 8.3 secondi. La velocità massima si spinge nel territorio dei 340 km/h.

Il tutto in un quadro dinamico d’eccellenza, le cui alchimie possono essere godute a cielo aperto: un privilegio aggiuntivo, che non dispiace, perché allarga ulteriormente la gamma emotiva. L’hard top ripiegabile, soluzione unica nel suo segmento di mercato, offre la possibilità di passare in pochi secondi dalla configurazione chiusa a quella aperta, per assecondare i bisogni di chi sta a bordo in base alle specifiche esigenze del momento.

Le musicalità meccaniche godibili dal pilota e da chi lo accompagna, ma anche da chi assiste al passaggio dell’auto dall’esterno, sono inebrianti all’ennesima potenza. Parlare di poesia allo stato puro è perfettamente appropriato. Anche se dal punto vista estetico la Ferrari 812 GTS non ha le credenziali giuste per salire sul podio delle “rosse” più avvincenti dell’era contemporanea, il suo look firmato da Flavio Manzoni la rende immediatamente distinguibile e ben diversa da tutte le altre auto sul mercato.

Foto | Profilo Facebook Ferrari