Stellantis con i suoi marchi protagonista di Ecomov 2022

Dal 30 settembre al 2 ottobre, la Marina di Valencia diventa l’epicentro della mobilità elettrificata per mano di Ecomov, manifestazione giunta alla settima edizione. Stellantis parteciperà ad Ecomov con un’ampia rappresentanza della gamma di auto elettrificate con 17 modelli dei marchi Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot.

Stellantis sarà grande protagonista di Ecomov 2022

Per Alfa Romeo, la sua presenza nell’Ecomov può essere riassunta in un nome: Tonale. Il prestigioso marchio italiano debutta nel mondo dell’elettrificazione con un SUV innovativo. La tecnologia Mild Hybrid è presente in due versioni, 130 CV e 160 CV.

Tra i marchi di Stellantis presente Citroen. La casa francese ad Ecomov mostrerà Citroën Ami, un concept innovativo che offre totale libertà di movimento in modo completamente ecologico, e, all’altro capo della gamma, la Nuova Citroën C5 X Plug-In Hybrid, che porta nel segmento delle berline di fascia alta la visione globale del comfort che caratterizza la Double Chevron.

Per quanto concerne DS Automobiles, disponibile presso Ecomov, la DS 4 E-TENSE, la versione ibrida plug-in della berlina di segmento C creata dal marchio premium francese sfrutta tutta l’esperienza dell’azienda in Formula E per offrire un’esperienza elettrizzante in cui la tecnologia ottimizza sia l’autonomia “zero emissioni” come comfort e piacere di guida.

La Nuova DS 7 si distingue nel segmento dei SUV Premium non solo per la qualità delle sue finiture, che riuniscono il meglio della tradizione artigianale francese, per il suo design innovativo o per la sua dimostrazione di tecnologia.

Sempre a proposito di Stellantis non poteva mancare Fiat. Fiat 500 sarà infatti una delle principali attrazioni della manifestazione. Questo vero simbolo di uno stile di vita “italiano” porta in Ecomov la “dolce vita”: la sua versione elettrica, la Fiat 500e, sarà disponibile per essere provata sulle strade del capoluogo.

Gli “Ecolovers” potranno anche mettersi al volante di una novità, Fiat Titpo Cross Hybrid, un’alternativa MHEV da 130 CV con emissioni da 115 g/Km di CO 2 e un consumo di 5,1 l/100 Km, secondo il protocollo WLTP.

Per quanto concerne Opel, saranno presenti ad Ecomov sia la versione elettrica Opel Mokka-e che la versione ibrida plug-in della Nuova Opel Grandland. Come novità, potrà inoltre essere testata la Nuova Opel Astra Hybrid. Una delle grandi attrazioni di Ecomov sarà la Nuova PEUGEOT 308 SW Plug-In Hybrid, in una delle sue prime apparizioni davanti al pubblico spagnolo.

Infine segnaliamo anche la presenza di Jeep con la gamma 4xe, ibrida plug-in e trazione integrale, Jeep unisce il comfort ei vantaggi della tecnologia elettrica con lo spirito anticonformista e avventuroso che da sempre fa parte della sua identità.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: i cambi alla rete di vendita potrebbero causare 12 mila licenziamenti in Spagna