Jeep: ottime notizie dal Messico

Jeep è la marca di massa meglio valutata dai clienti nello studio relativo al servizio clienti in Messico nel 2022 (CSI) di JD Power. Jeep occupa il primo posto segmento del mercato di massa con una punteggio di 882.

La classifica di JD Power sul servizio clienti in Messico premia Jeep

Lo studio del servizio clienti in Messico 2022 (CSI), giunto alla sua settima edizione, fornisce un’analisi completa dell’esperienza di servizio per i proprietari di veicoli da 1 a 3 anni e valuta la soddisfazione del cliente per il processo di distribuzione autorizzato. Fattori chiave (in ordine di importanza) sono qualità del servizio (25 per cento), consulenza ricevuta (21 per cento), veicolo di cortesia (19 per cento), realizzazione del servizio(17 per cento) e avvio del servizio (16 per cento).

Lo studio del servizio clienti in Messico 2022 (CSI) si basa sulle valutazioni di 5.429 prodotti per i veicoli nuovi dei modelli 2019, 2020 o 2021 che hanno usufruito di questo servizio negli ultimi 12 mesi. Lo studio è stato realizzato da marzo ad agosto del 2022.

“In Jeep ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un’esperienza utente unica, innovando costantemente per mantenere i vantaggi che ci hanno reso un punto di riferimento nel segmento”, commenta Rafael Paz, direttore del marchio Jeep presso Stellantis Mexico. “Il servizio clienti è una delle parti più importanti dell’esperienza di utilizzo delle jeep”.

I risultati dello studio mostrano chiaramente, anche in questa era digitale i clienti chiedono un trattamento personalizzato. Lo studio valuta nuovi tipi di interazioni tra il personale e il servizio di distribuzione autorizzato e i clienti e conclude che quando c’è un numero elevato di interazioni si ottengono livelli di soddisfazione più elevati rispetto a quando queste interazioni sono assenti.

