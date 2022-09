Stellantis riporta Citroën in Arabia Saudita

Stellantis amplia la propria offerta in Medio Oriente reintroducendo Citroën esclusivamente nel Regno dell’Arabia Saudita attraverso una partnership estesa con Almajdouie Motors Company. Il tanto atteso rientro di Citroën in Arabia Saudita è stato contrassegnato da una cerimonia ufficiale di firma tra Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East & Africa e Yousef bin Ali Almajdouie, Presidente di Almajdouie Motors presso la sede centrale di Stellantis Middle East and Africa a Casablanca, Marocco.

Il marchio Citroen torna in Arabia Saudita grazie a Stellantis

Almajdouie Motors Company inizierà le vendite di veicoli Citroën in Arabia Saudita nel primo trimestre del 2023 in tutto il Regno. I modelli Citroën che saranno disponibili includono Citroën C3 Aircross, Citroën C4, Citroën C5 Aircross e Citroën Jumpy. Parallelamente a questi modelli, la Nuova Citroën C4 X sarà offerta anche come unica variante Electric Vehicle (EV), in linea con la strategia Dare Forward 2030 di Stellantis e gli obiettivi recentemente annunciati in Medio Oriente e Africa di un portafoglio di prodotti 100% elettrici entro il 2025 .

Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East & Africa, ha commentato: “Oggi stiamo ampliando la nostra offerta nel regno dell’Arabia Saudita con una delle principali società regionali del settore automobilistico, Almajdouie Motors Company. Ho la certezza che attraverso questa collaborazione con il nostro partner di fiducia, il marchio Citroën prospererà in tutto il Regno fornendo ai nostri clienti standard elevati di veicoli, servizio e assistenza clienti”.

Yousef bin Ali Almajdouie, Presidente di Almajdouie Motors, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di costruire la nostra fiducia con i principali marchi internazionali ed espandere la nostra partnership Stellantis reintroducendo Citroen nel Regno dell’Arabia Saudita. Noi di Almajdouie Motors Company siamo fiduciosi che il marchio Citroen prospererà in tutto il Regno grazie alla sua impressionante esperienza in termini di prestazioni e alla sua già rispettabile posizione nel paese.”

“Continueremo anche a ottenere successi qualitativi in ​​linea con la Visione del Regno 2030, che mira a migliorare la qualità della vita, ridurre le emissioni di carbonio, e incoraggiare l’uso di veicoli rispettosi dell’ambiente. In effetti, ci impegniamo a supportare i futuri clienti Citroen e applicheremo tutte le nostre capacità ed energie per fornire loro standard di servizio e assistenza di alto livello”.

Citroën è stata all’avanguardia nel comfort automobilistico sin dalla sua fondazione nel 1919 e si rivolge a tutti, con la costante priorità di fornire ai clienti un equilibrio tra comfort moderni e benessere nella loro vita automobilistica. Citroën ha anche il polso del mercato, sviluppando soluzioni tecnologiche utili e intelligenti per garantire ai clienti un’esperienza di guida fluida, piacevole e completamente connessa.

Citroën ha continuato ad abbracciare lo spirito di semplicità per oltre 95 anni, rendendolo il marchio automobilistico più collezionato al mondo. I modelli Citroën saranno disponibili presso gli showroom Almajdouie Motors situati a Jeddah, Riyadh e Dammam.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: i cambi alla rete di vendita potrebbero causare 12 mila licenziamenti in Spagna