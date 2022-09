Ferrari F1 2023: come l’erede della F1-75 tenterà l’assalto al Mondiale

Il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2022 non è ufficialmente concluso. Ancora entrambi i titoli iridati (piloti e costruttori) devono essere assegnati, ma solo un miracolo può permettere alla Ferrari di rientrare nei giochi titolati. I tanti punti gettati per strada durante la stagione, dopo una partenza col botto (suggellata da due gare conquistate in tre appuntamenti complessivi), hanno aiutato la Red Bull.

Ferrari F1 2023: le modifiche al vaglio

I bibitari di Milton Keynes paiono aver ormai archiviato i giochi. E già questa domenica Max Verstappen avrà il primo match point iridato. Nel mentre, gli appassionati della Rossa guardano avanti, nella speranza che Mattia Binotto e la sua fida squadra di collaboratori prendano lezione dai passi a vuoto.

Ovviamente, le scuderie stanno già operando sulle monoposto del prossimo anno. Di recente, il numero uno del muretto Ferrari si è focalizzata proprio sullo sviluppo dell’erede della F1-75. Ma dove lavorerà soprattutto la Rossa per il prossimo anno? Le dichiarazioni rilasciate alla stampa e i soliti ben informati cercano di prevedere l’evoluzione della vettura. Si rincorrono i rumor riguardo al disegno delle pance.

Del resto, la F1-75 ha colto di sorpresa per la filosofia delle pance, davvero originali. Lunghe e larghe, nella zona superiore contano su una vistosa incavatura. A tal proposito, le compagini si sono divise in due schieramenti. C’è stato chi ha optato in favore di pance parecchio basse al posteriore e particolarmente scavate nella zona iniziale, sotto le bocchette di ingresso aria ai radiatori. E chi, al contrario, ha prediletto pance alte, lunghe e sollevate dal fondo. Infine, la Mercedes di Toto Wolff è ricorsa a pance corte e miniaturizzate, ma – strano a dirsi – stavolta gli anglo-tedeschi non hanno fatto centro.

Le pance della Ferrari per il 2023 dovrebbero conservare la curiosa forma scavata a “U” nel lato superiore, con modifiche nella zona iniziale attaccata al fondo. Dovrebbero essere ben più rientrate sotto le bocche di ingresso aria ai radiatori, che verranno di poco ridotte di volume, più snelle e scavate pure al posteriore, al fine di avere minore resistenza all’avanzamento. Per il resto non si prospettano grosse correzioni, eccetto le sospensioni, cosicché gli pneumatici lavorino meglio.