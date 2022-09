Stellantis offre fino a 1.400 euro ai suoi dipendenti in Francia contro l’inflazione

Stellantis si è offerta di pagare alla maggior parte dei suoi dipendenti in Francia fino a 1.400 euro di aiuti a ottobre per sostenere il loro potere d’acquisto. Lo ha affermato nelle scorse ore un portavoce del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles. Questo aiuto eccezionale include un bonus e la possibilità di “monetizzare” tre giorni di orario di lavoro ridotto (RTT), ha affermato.

Stellantis si è offerta di pagare ai suoi dipendenti in Francia fino a 1.400 euro di aiuti a ottobre

Circa il 60 per cento dei dipendenti di Stellantis in Francia potrebbe così ricevere il mese prossimo fino a 1.400 euro in più e il 20 per cento della forza lavoro fino a 1.100 euro. Il 20 per cento dei dipendenti che hanno gli stipendi più alti non è interessato da queste misure.

Stellantis ha aggiunto che le somme complessivamente pagate nel 2022 per il potere d’acquisto possono così arrivare in Francia a 1.967 euro per un dipendente, se si aggiungono le ulteriori partecipazioni agli utili già annunciate sulla scia dei solidi risultati finanziari del gruppo.

La scorsa settimana Renault ha anche proposto una serie di misure eccezionali per aiutare i suoi dipendenti in Francia di fronte all’accelerazione dell’inflazione, che per la maggior parte di loro otterrà oltre 1.000 euro netti entro la fine dell’anno.

Stellantis e Renault hanno anche aderito alla richiesta dei sindacati di vedere anticipate a dicembre 2022 le trattative salariali 2023, solitamente avviate all’inizio dell’anno. I sindacati hanno chiesto inoltre che le discussioni sui salari non tengano conto delle misure per il potere d’acquisto. vedremo dunque a proposito di ciò quali altre novità arriveranno dalla Francia per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares realizza una rete globale di partnership per spingere l’innovazione