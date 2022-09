Ferrari Purosangue: un render ipotizza la versione a tre porte

Ferrari Purosangue è il primo SUV in assoluto del produttore automobilistico di Maranello, anche se l’azienda non vuole definirlo un SUV affermando che si tratta di un modello che crea un nuovo segmento di mercato. In effetti il nuovo modello della casa automobilistica del cavallino rampante ha uno stile tutto suo che più che un SUV ricorda una vettura fortemente sportiva e dalle linee muscolose.

Ecco come sarebbe una versione a tre porte di Ferrari Purosangue primo SUV del cavallino

Ferrari Purosangue presentato da pochi giorni ha certamente attirato le attenzioni di molti nel settore automobilistico e non solo. Basti ricordare le grandi attenzioni che il SUV ha ricevuto dalla stampa a livello globale e anche la candidatura al premio Car of the Year 2023, il più importante del settore, che il SUV della Ferrari potrebbe tranquillamente vincere.

A proposito di Ferrari Purosangue, segnaliamo che nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render che prova ad immaginare come sarebbe la versione a tre porte del nuovo modello della casa automobilistica di Maranello. Si tratta di una creazione dell’artista digitale e designer X-Tomi Design non nuovo a questo tipo di exploit.

Sebbene la possibilità di vedere nella realtà una Ferrari Purosangue a tre porte sia praticamente nulla, dobbiamo dire che questo render convince molto in quanto l’auto immaginata ha sicuramente un bel design.

Ricordiamo che Ferrari Purosangue costa 390 mila euro e sarà venduto in un numero limitato che non potrà superare il 20% del totale delle vendite della Ferrari. Le prime consegne del SUV inizieranno nei primi mesi del prossimo anno. A quanto pare tutte le unità messe in vendita per il prossimo anno sono già andate esaurite.

