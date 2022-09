Fiat Toro SUV: spuntano nuove ipotesi dal web [Render]

Due dei modelli di Stellantis di maggior successo in America Latina sono la Fiat Toro e la Jeep Compass. Il primo si comporta nel segmento dei pick-up compatti, mentre il secondo è uno dei punti di riferimento all’interno del SUV medio. Visto il loro successo la casa italiana ha deciso di lanciare nei prossimi anni un nuovo Fiat Toro SUV.

Nuova ipotesi di design per quanto riguarda il futuro Fiat Toro SUV

Di recente Herlander Zola, vicepresidente di Fiat Sud America, ha rivelato che Toro è un modello che genera molti soldi per l’azienda e questo è il motivo per cui il veicolo avrà una derivata in forma SUV, ma non con linee coupé. Tra i concorrenti ci sarebbero modelli come la Volkswagen Taos, la Toyota Corolla Cross, solo per citarne alcuni.

Inoltre, in questo modo, Fiat potrebbe produrre fino a un SUV gemello della Jeep Commander , che ha spazio per sette posti. Non si sa ancora quando verrà lanciato, ma è probabile che le prime unità di prova vengano viste già il prossimo anno . La sua presentazione potrebbe aver luogo intorno al 2024.

A proposito di questo futuro Fiat Toro SUV, nelle scorse ore l’artista digitale Kleber Silva ha realizzato un nuovo render in cui prova ad immaginare come sarà questo modello che la principale casa automobilistica italiana potrebbe lanciare in Brasile nel corso del 2025 secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni trapelate in proposito.

Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nel corso dei prossimi mesi da parte della principale casa automobilistica italiana a proposito di questo futuro modello che al momento non ha ancora un nome ufficiale ma che di sicuro è destinato a far parlare a lungo di se quando finalmente arriverà sul mercato dando un grosso contributo alla crescita ulteriore delle immatricolazioni di Fiat in America Latina.

