Ferrari: i limiti al Budget non mettono fine alle grandi idee

Il capo ingegnere delle prestazioni della Ferrari, Jock Clear, afferma che il tetto del budget non ha posto alcuna restrizione alle idee creative all’interno dei team. Il britannico fa notare che nonostante ogni anno ci sia un certo limite di sviluppo con le nuove normative, tutte le scuderie hanno persone molto intelligenti che possono fare molto con pochissimo.

Il limite al budget non ha posto limiti alle idee creative secondo la Ferrari

Con gli ingegneri che la Formula 1 ha in questo momento, Clear è fiducioso che il limite di budget non abbia influito sulle idee di nessun team sulla griglia. Alla Ferrari sanno che sia loro che i loro rivali hanno in mente grandi proposte che hanno già dato i loro frutti nel 2022 o aspettano il prossimo anno per essere rivelate.

“Indipendentemente dal fatto che si scelga di investire in pacchetti che scendono in pista o che rimangano in fabbrica, le idee non costano molto. Si manifesteranno e daranno frutti all’inizio della stagione successiva”, ha commentato Clear.

“Ogni team sceglie sempre il momento più ottimale per introdurre miglioramenti. Il limite di spesa non ha messo un tetto alle persone quando si tratta di tirare fuori grandi idee. Dietro i circuiti, nelle fabbriche, le cose accadono sempre ed è già abbastanza eccitante “. ha insistito.

D’altra parte, Clear è sicuro che il successivo Campionato del Mondo è ciò che fa scegliere ai team tra continuare a far evolvere l’auto attuale o iniziare a pensare alla prossima. Nonostante non si smetta mai del tutto di sviluppare una monoposto, le decisioni prese a favore della stagione successiva influenzeranno questa.

“Il corso della Coppa del Mondo ha un grande impatto quando si tratta di farti pensare allo sviluppo. Ovviamente, nel tratto finale di ogni stagione, sai perfettamente dove si trova il tuo tetto e in quali aree puoi migliorare. Inevitabilmente, tu prenderanno diverse decisioni a seconda della propria posizione in classifica in quel momento, anche se non fermerai mai davvero lo sviluppo”, ha dichiarato Clear per concludere.

