Alfa Romeo Stelvio e Giulia Restyling: poche settimane al debutto

Alfa Romeo Stelvio e Giulia Restyling si preparano a debuttare sul mercato. La loro presentazione dovrebbe avvenire nel corso di questo autunno appena iniziato. Si parla in particolare con una certa insistenza del prossimo mese di novembre anche se a dire il vero per il momento mancano ancora notizie ufficiali da parte di Alfa Romeo.

Iniziato il conto alla rovescia per il debutto di Alfa Romeo Stelvio e Giulia Restyling

Alfa Romeo Stelvio e Giulia Restyling saranno dunque due delle principali novità di questo autunno per il settore automobilistico. Le due auto saranno poi commercializzate tra la fine del 2022 e gli inizi del prossimo anno. Quanto alle novità che arriveranno con il restyling di queste due auto, abbiamo già anticipato in più occasioni che saranno davvero ridotte.

Esteticamente parlando i fari led dovrebbero essere la più grande novità per queste due auto. Si vocifera anche di qualche piccola modifica alla mascherina anteriore. All’interno non si sa se ci saranno modifiche sostanziali ma in molti si augurano un aggiornamento della tecnologia di bordo. Il quadro strumenti digitale dovrebbe diventare realtà per le due auto con questo aggiornamento. Non sappiamo se ci saranno novità per quanto concerne allestimenti, materiali e altro ma sicuramente lo possiamo escludere.

Alfa Romeo Stelvio e Giulia restyling potrebbero esordire quasi in contemporanea con Alfa Romeo Tonale PHEV da 275 cavalli. Con queste novità Alfa Romeo spera di chiudere il suo 2022 nel migliore dei modi. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità trapeleranno a proposito di queste auto e se finalmente sapremo con precisione quale sarà la data di presentazione di questi restyling con i quali Alfa Romeo punta a tenere sul mercato le sue auto ancora per qualche anno fino all’arrivo delle nuove generazioni.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio: prosegue a settembre la promozione dedicata alla versione Veloce