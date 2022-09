Nuova Fiat Panda e Citroen C3 futuro in comune per le due vetture?

Nuova Fiat Panda sarà un’auto molto diversa da quella che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Come vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi infatti la vettura subirà un profondo cambiamento di design e inoltre si sposterà anche di segmento passando dal segmento A al segmento B, con un aumento di dimensioni che la porteranno ad avere una lunghezza di circa 4 metri.

Nuova Fiat Panda sarà gemella della futura Citroen C3?

Tutto indica che la nuova Fiat Panda sarà la sorella della Citroën C3 di quarta generazione, che inizierà la produzione nello stabilimento slovacco di Trnava nel 2024. Anche se non è ancora confermato, è molto probabile che le due auto vengano assemblate nella stessa stabilimento, che fino ad oggi ha prodotto la Peugeot 208.

Ovviamente per il momento si tratta di semplici indiscrezioni e supposizioni non essendoci nulla di ufficiale da parte di Stellantis che per il momento preferisce in proposito non dire nulla.

Sia la futura Citroen C3 che la nuova Fiat Panda saranno lunghe circa 4 metri e utilizzeranno una versione semplificata della piattaforma CMP/eCMP. Entrambe saranno caratterizzate da un’estetica da crossover: sebbene la loro silhouette sarà quella di una berlina convenzionale, avranno elementi come barre del tetto, sospensioni leggermente rialzate e protezioni sui paraurti, passaruota e minigonne laterali.

La Citroën sarà sostanzialmente identica alla globale C3 già in vendita in India e Sud America, mentre la FIAT reinterpreterà i tratti del prototipo Fiat Centoventi del 2019, a sua volta un remake della prima Panda degli anni ’80 e ’90. vendute con un motore a benzina 1.2 PureTech, avranno anche versioni elettriche, che avranno un prezzo simile a quelle termiche.

Le elettriche Citroën ë-C3 e Nuova FIAT Panda saranno disponibili in due varianti: la variante Access combinerà un motore da 82 CV (60 kW) con batterie da 40 kWh, mentre quella superiore andrà a 109 CV (80 kW) e 50 kWh . Le cellule di origine SVOLT saranno in entrambi i casi del tipo LFP (litio ferro fosfato).

Ti potrebbe interessare: Fiat Grand Fastback: l’insolito render ipotizza l’aspetto di un maxi SUV