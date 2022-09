Ferrari Purosangue: anche la Borsa risponde

Gli investitori Ferrari non saranno stati sorpresi dalla presentazione di Purosangue, il primo “suv” della Casa di Maranello, ma le azioni hanno comunque ottenuto un sensibile guadagno dopo aver avuto una flessione di recente.

Ferrari Purosangue: benefici pure nel mercato azionario

Le azioni avevano un valore di poco più di 200 euro alla fine di giovedì, in aumento da 190 euro pochi giorni prima della notizia, con gli investitori che hanno apprezzato gli enormi margini di mercato degli utili attesi per Ferrari Purosangue. Qualche sopracciglio si è comunque sollevato tra gli ecologisti, a causa dell’enorme motore a benzina V12 da 6,5 litri e oltre 700 CV, e nessuna menzione dell’impronta di anidride carbonica (CO2).

I portatori di interesse sperano che i piani di elettrificazione delineati a inizio anno mitighino le pressioni. Da Maranello hanno comunicato l’intenzione di lanciare la sua prima full electric nel 2025 e stando alle stime le elettrificate costituiranno il 40% delle vendite nel 2030, con il resto a combustione interna (ICE). La Ferrari dovrebbe introdurre versioni ibride del Purosangue. Secondo la banca d’investimento UBS, il prezzo di Ferrari Purosangue di 390.000 euro era di circa 40.000 euro più alto del previsto.

È significativamente maggiore della larga prevalenza degli sport utility di lusso in commercio, poiché la Casa continua a dare la priorità alla crescita attraverso il valore piuttosto che il volume, ha affermato UBS.

Si crede che il lancio di Ferrari Purosangue creerà ulteriore esaltazione intorno al brand e avrà un effetto positivo pure sul resto della gamma. Ad avviso di UBS, il prezzo elevato rispetto ai competitor cementa ulteriormente il posizionamento di Ferrari nel segmento superlusso, mentre la tiratura ridotta rafforza l’esclusività, una strategia ottimale per una crescita sostenibile a lungo termine, ha spiegato UBS.

Il prezzo delle azioni Ferrari è paragonabile a marchi del calibro di Hermes, LVMH, Prada, Ferragamo, Moncler o Richemont con i loro enormi margini di profitto, anziché Volkswagen o Stellantis. Ferrari Purosangue, e qualsiasi variante V6 o V8, è fondamentale per conservare la forza del Cavallino Rampante. Gli investitori stanno cercando volumi superiori, specialmente in Cina. Ciò contribuirà a ridurre i potenziali rischi associati alla strategia di elettrificazione, ha commentato Bernstein in un rapporto.

Fonte: Forbes