Fiat Strada seconda auto più venduta in Brasile a metà settembre

Dopo la prima metà del mese di settembre non è Fiat Strada l’auto più venduta in Brasile. Il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana è il secondo modello più venduto in quel paese alle spalle ci Chevrolet Onix che occupa la prima posizione avendo fino ad ora immatricolato un totale di 3.331 unità contro le 3.142 unità vendute del veicolo di Fiat.

Seconda posizione per Fiat Strada nella prima metà di settembre nelle vendite di auto in Brasile

Ovviamente le distanze sono minime e dunque le chance di Fiat Strada di concludere il mese al primo posto per l’ennesima volta sono ancora elevate. Molto dipenderà da come si evolverà il mercato nella seconda parte del mese e dal numero di unità in pronta consegna presenti nelle varie concessionarie.

Oltre a Fiat Strada segnaliamo che nella top ten delle auto più vendute in Brasile nella prima metà del mese di settembre 2022 troviamo altri due modelli della casa torinese. Infatti in settima posizione si è piazzata la berlina compatta Fiat Argo che ha immatricolato un totale di 2401 unità mentre in nona posizione si piazza la city car Fiat Mobi con un totale di 2.208 Unità.

Subito fuori alla top ten, esattamente alla posizione numero 11 troviamo il SUV compatto Fiat Pulse che fino ad ora a settembre ha immatricolato 1.618 unità. Infine alla posizione numero 14 si piazza la berlina Fiat Cronos con 1.247 auto immatricolate, ultima auto di Fiat ad entrare nella top venti delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di settembre.

Considerando l’intero 2022 Fiat Strada continua ad essere la vettura più venduta in assoluto in Brasile. Il modello del resto è stato quasi tutti i mesi dell’anno il veicolo con più immatricolazioni. Solo a luglio Volkswagen Gol è riuscita a superare il pickup di Fiat nel numero di unità consegnate.

