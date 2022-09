Stellantis: Tavares ribadisce che vuole produrre energia nei suoi stabilimenti

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, afferma di voler prendere ispirazione dalle aziende giapponesi che hanno subito interruzioni di corrente dopo lo tsunami del 2011. La guerra in Ucraina e le tensioni sul mercato energetico stanno spingendo tutti i principali gruppi a considerare soluzioni radicali.

“Stiamo attualmente preparando un piano molto forte per ridurre l’uso di energia “, ha detto l’amministratore delegato di Stellantis mercoledì 14 settembre durante una videoconferenza a margine del Motor Show di Detroit. ” Faremo investimenti significativi per produrre la nostra energia in loco “, ha detto, aggiungendo che questi investimenti saranno decisi ” nei prossimi giorni “.

Stellantis: Carlos Tavares ribadisce che il suo gruppo pensa di produrre da se l’energia

Di questa iniziativa si era già parlato a fine giugno, durante una visita al centro meccanico di Trémery-Metz (Mosella) . Carlos Tavares aveva spiegato di considerare questo controllo dei consumi come ” un’opportunità per aumentare la competitività e abbassare i costi delle fabbriche “. La sua azienda ha quindi pianificato di investire “ da sola o in partnership ”, e possibilmente su siti di cui non è titolare.

L’amministratore delegato del gruppo ha aggiunto mercoledì che i siti Stellantis hanno spazio per ulteriori pannelli solari, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Secondo il leader, per ridurre i propri consumi energetici, Stellantis si ispirerà in parte alle misure adottate dalle aziende giapponesi dopo lo tsunami del 2011, che ha causato interruzioni di corrente.

Le operazioni del gruppo in Europa finora non hanno risentito di interruzioni nella fornitura di gas russo, ” oltre il costo “, ha precisato anche Carlos Tavares. Vedremo dunque a proposito di ciò quali altre novità arriveranno dal gruppo automobilistico nel corso delle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Stellantis al Detroit Auto Show 2022: il gruppo offre a tutti la possibilità di partecipare