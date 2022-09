Opel si impegna a produrre ancora auto sportive a marchio GSe

Con la produzione di Insignia che terminerà quest’anno, Opel sta ufficialmente dicendo addio ai veicoli sportivi interrompendo il badge OPC. Tuttavia, la casa di Rüsselsheim non sta abbandonando del tutto le auto eccitanti poiché il piano è quello di riportare in vita la sigla GSe. All’epoca significava “Grand S port E inspritzung ” (Grand Sport Injection) sul Commodore GS/E e sul Monza GSE, ma andando avanti, l’acronimo sta per ” Grand Sport electric “.

Opel ha annunciato il ritorno della sigla GSe come nuovo sottomarchio

Presentato come un nuovo sottomarchio al vertice della gamma, GSe (con una “e” minuscola) sarà utilizzato per “auto dinamiche e divertenti da guidare” grazie alla messa a punto del telaio su misura e a numerosi test sull’autostrada.

Con Opel che usa la parola “elettrificato” piuttosto che solo “elettrico”, la logica ci dice che alcuni ibridi plug-in potrebbero anche ottenere il suffisso, insieme ai veicoli elettrici puri. Come aggiornamento, tutti i modelli del marchio tedesco avranno un derivato elettrificato entro il 2024 prima del 2028, quando il motore a combustione verrà abbandonato completamente in Europa.

L’annuncio arriva insieme alla rivelazione di un nuovo badge, presentato in anteprima a maggio 2021 quando Opel ha presentato il Manta GSe ElektroMOD. All’epoca, era solo una grafica a LED nei fari, ma ora è stato rivelato come un logo autonomo che indosseranno i futuri modelli di produzione.

Non è chiaro quale modello stradale sarà il primo a ricevere il trattamento GSe. Tuttavia, Opel ha affermato che Manta tornerà nel 2025 come EV in forma crossover, ovviamente. Si ritiene che una Astra elettrica sportiva sia in lavorazione. Questo di solito significherebbe un derivato GSi o OPC, ma alla fine potrebbe essere chiamato Astra GSe.

È solo questione di tempo prima che Opel lancerà un’Astra puramente elettrica, tenendo conto che il marchio gemello Peugeot è uscito questa settimana con la e-308 sia in versione berlina che station wagon. Una versione GSe avrebbe bisogno di una configurazione più robusta poiché il duo francese ha solo 156 cavalli (115 kilowatt) e 260 Newton metri di coppia, che non sono esattamente prestazioni da urlo.

