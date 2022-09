Stellantis paga 923 milioni di euro per acquistare il 2,2% del proprio capitale da GM

Il gruppo Stellantis e General Motors Holdings, una controllata del gruppo General Motors hanno comunicato di aver sottoscritto un accordo per il riacquisto di azioni relativo alle 69,1 milioni di azioni ordinarie di Stellantis, che rappresentano circa il 2,2 per cento del capitale sociale del gruppo automobilistico, che General Motors ha diritto a ricevere a seguito dell’esercizio di equity warrant originariamente emessi dal gruppo PSA a GM nel corso del 2017.

Stellantis riacquista le sue azioni da General Motors pagando oltre 923 milioni di euro

I mandati sono stati emessi a General Motors come parte dell’acquisto da parte di PSA dell’attività automobilistica Opel Vauxhall. Dopo l’esercizio dei Warrant, Stellantis consegnerà a GM circa 1,2 milioni di azioni ordinarie di Faurecia e un importo complessivo in contanti di circa 130 milioni di Euro per i diritti sui dividendi pagati da PSA Groupe e Stellantis.

Ai sensi dell’operazione, l’emissione e il riacquisto di azioni ordinarie Stellantis avverranno entrambi il 15 settembre. Il prezzo di acquisto pagato dal gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares per le azioni ordinarie ammonterà, complessivamente, a 923.247.678 Euro (tale importo è basato sul volume ponderato prezzo medio di un’azione ordinaria del produttore automobilistico sul mercato regolamentato di Euronext di Milano negli ultimi cinque giorni di borsa aperta).

Questo acquisto di azioni ordinarie da parte di Stellantis da General Motors sarà effettuato sotto l’autorizzazione concessa dall’assemblea generale del 13 aprile 2022. Insomma una notizia sicuramente importante per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal suo numero uno l’amministratore delegato Carlos Tavares. Vi aggiorneremo naturalmente se nel corso dei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità a proposito di questa operazione che coinvolge i due produttori di auto.

Ti potrebbe interessare: Accenture vuole acquisire Stellantis World Class Manufacturing Training e Consulting