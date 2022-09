Accenture vuole acquisire Stellantis World Class Manufacturing Training e Consulting

Accenture ha rivelato la sua intenzione di acquisire Stellantis World Class Manufacturing Training & Consulting, un centro di eccellenza che supporta l’ottimizzazione dei processi nella produzione e nella catena di approvvigionamento.

Stellantis: Accenture vuole acquistare il suo WCM

L’acquisizione consentirebbe ad Accenture di integrare il centro nelle sue soluzioni che aiutano i clienti a trasformare le loro reti di produzione e catena di approvvigionamento per renderle più efficienti, sostenibili e resilienti. Inoltre, l’acquisizione porterebbe le soluzioni di formazione di WCM per aumentare le capacità di produzione e costruire una cultura del miglioramento negli stabilimenti.

Il WCM è una metodologia di produzione strutturata, rigorosa e integrata. Si basa su 10 aree specifiche del sistema produttivo che utilizzano strumenti adeguati per raggiungere l’eccellenza in ciascuna: sicurezza, distribuzione dei costi, miglioramento mirato, Manutenzione Autonoma e Organizzazione del Lavoro, Manutenzione professionale, Controllo qualità, Logistica e servizio clienti, Gestione anticipata di prodotti e attrezzature, Ambiente, Sviluppo delle persone- ea livello globale.

“L’attuale contesto macroeconomico ha aumentato l’urgenza di ottimizzare i processi aziendali, in particolare nella produzione e nella catena di approvvigionamento”, ha affermato Mauro Macchi, Market Unit Lead per Accenture in Italia. “Aiutiamo i nostri clienti a trasformare digitalmente i processi aziendali per mantenere la continuità aziendale, raggiungere la crescita e diventare più sostenibili.”

“Il team di specialisti WCM di Stellantis rafforzerà le nostre capacità in quest’area portando una metodologia certificata e oltre 30.000 best practices in Accenture che possono aiutare i nostri clienti ad ottenere vantaggi tangibili più rapidamente Questo approccio è in linea anche con le recenti linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda gli investimenti nella transizione 4.0 nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).”

Le competenze di WCM Training & Consulting di Stellantis sono state fondamentali per ottimizzare la produzione degli stabilimenti dell’ex FiatChrysler (FCA) in Italia e in tutto il mondo negli ultimi vent’anni. Inoltre, WCM ha supportato le aziende dei settori aerospaziale e della difesa, automobilistico, dei beni di consumo e dell’acciaio, aiutandole a raggiungere livelli di prestazioni di livello mondiale nelle loro operazioni.

Questa transazione rappresenterebbe la strategia di crescita di Accenture, per acquisire competenze critiche in mercati chiave in rapida espansione per aiutare i clienti a generare valore a 360° attraverso le loro attività.

I termini della transazione non sono stati divulgati. Il completamento dell’acquisizione è ancora soggetto alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e UAW raggiungono un accordo dopo lo sciopero in Indiana