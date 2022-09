Stellantis amplia la sua rete di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in

La business unit globale e-Mobility di Stellantis è stata creata per ripensare il modello di mobilità con l’impegno per un futuro più sostenibile e per agire per migliorare l’ecosistema legato alla mobilità elettrica.

Puntando su questo ecosistema, il gruppo automobilistico italo-francese ha rinnovato per altri tre anni il contratto con Ecovagas, una partnership tra Estapar – la più grande rete di parcheggi del Brasile – ed Enel X Way – la linea di business del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica.

Stellantis: estesa la partnership con Ecovagas in Brasile

Questa prevede l’estensione della partnership e l’ampliamento del numero di parcheggi con colonnine di ricarica per veicoli ibridi plug-in ed elettrici in Brasile. La previsione è che, entro la fine dell’anno, saranno disponibili circa 500 posti auto con colonnine di ricarica in diverse città brasiliane e una potenziale espansione graduale a 1000 punti a partire dal 2023.

Attualmente, i clienti di Stellantis hanno accesso a più di 200 punti di ricarica installati in 29 città in 13 stati brasiliani. Questa è la prima rete di ricarica semi-pubblica per EV e PHEV nel paese. L’ubicazione di ciascun punto di ricarica è consultabile sui siti web dei veicoli elettrici e ibridi plug-in di Fiat, Peugeot e Jeep.

Breno Kamei, direttore dei programmi e pianificazione del prodotto di Stellantis e Ram Brand per il Sud America, ha detto che l’espansione di Ecovagas arriva in un momento importante per supportare gli ultimi lanci di auto ibride ed elettriche plug-in di Stellantis.

Attualmente in Brasile sono in vendita la Fiat 500 Elettrica, la Peugeot e-208 GT e la Jeep Compass 4xe. La previsione è che, entro il 2025, il gruppo avrà altre sette unità elettriche e ibride vendute nel grande paese sudamericano.

I nuovi punti di ricarica saranno disponibili entro la fine del 2023

I possessori di veicoli elettrici e ibridi plug-in possono parcheggiare negli appositi parcheggi convenzionati pagando solo la tariffa di parcheggio, senza alcun costo aggiuntivo per l’utilizzo del servizio di ricarica.

Questo vantaggio si estende anche ai nuovi punti di ricarica implementati, che saranno potenzialmente disponibili entro la fine del 2023 e saranno ubicati in punti strategici, come ristoranti, autostrade, condomini, centri commerciali, aeroporti, stadi e ospedali, oltre ai parcheggi di Estapar.

I parcheggi di Ecovagas sono dotati di apparecchiature con tecnologia Enel X Way, in grado di caricare l’80% della batteria di un veicolo elettrico in 3 ore. André Iasi, CEO di Estapar, ha affermato che offrono ai loro clienti e partner la comodità di quanto di più moderno e innovativo del settore. Ricaricare i veicoli elettrici è già un cambio di paradigma.

Paulo Roberto, responsabile di Enel X Way Brasile Maisonnave, ha affermato che l’ampliamento di questa partnership si inserisce nel contesto di una crescente domanda di auto elettriche in Brasile ed è in linea con il focus di Enel X Way, che è quello di sviluppare soluzioni per la ricarica delle infrastrutture con intelligenza e connettività.

Le nuove colonnine di ricarica saranno messe a disposizione dei clienti Stellantis (Fiat, Peugeot e Jeep) nei prossimi mesi e disponibili non appena completate. Non c’è una data di fine per questa partnership e nuovi accordi sono già programmati e in fase di sviluppo dal team della business unit Stellantis e-Mobility presente in Brasile.

L’obiettivo è quello di aumentare e favorire l’offerta di punti di ricarica disponibili sul territorio nazionale con particolari vantaggi per i clienti del gruppo in ambiti già presi in considerazione nella vita quotidiana del cliente.

Considerando che l’attenzione al cliente rappresenta uno dei valori fondamentali della strategia di Stellantis, questa partnership rappresenta chiaramente l’impegno dell’azienda nell’offrire un set completo di servizi competitivi a tutti i suoi clienti che scelgono l’elettrico. Il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030 è in pieno svolgimento e l’ambizioso obiettivo di decarbonizzazione nel 2038 sarà raggiunto grazie ad accordi di collaborazione come questo.

La divisione e-Mobility sviluppa e promuove nuove soluzioni orientate all’elettrificazione

Parallelamente all’ampliamento della propria offerta di modelli elettrici e ibridi, il gruppo guidato da Carlos Tavares potenzia l’ecosistema della mobilità elettrica per supportare gli utenti dei nuovi veicoli attraverso e-Mobility, che riunisce soluzioni globali e nazionali focalizzate sulla mobilità elettrica e sostenibile.

La divisione è integrata a livello globale con la missione di sviluppare e promuovere nuove soluzioni di mobilità allineate all’elettrificazione e alla sostenibilità, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l’utilizzo dei motori elettrici.

e-Mobility ricerca, attraverso azioni e partnership, soluzioni integrate, per garantire la migliore consumer experience e semplificare la vita del cliente che sceglie di avere e guidare un EV. Per Stellantis, l’elettrificazione è un’iniziativa importante nello sviluppo della mobilità sostenibile e nella ricerca di una maggiore efficienza energetica.

Le strategie del gruppo sono allineate allo sviluppo di soluzioni di prodotti e servizi nell’elettrificazione, efficienza energetica, riduzione delle emissioni, guida autonoma, auto più tecnologiche e connesse a piattaforme di contenuti e e-commerce.