Ferrari ha fatto “un passo avanti” a Monza, secondo Binotto

La Ferrari puntava a ritrovare il ritmo perduto nel Gran Premio d’Italia e, nonostante il risultato non sia stato quello sperato, Mattia Binotto, team principal del cavallino rampante, sottolinea che la Scuderia ha saputo fare “un passo avanti”. Negli ultimi Gran Premi la scuderia di Maranello era stata meno competitiva rispetto all’inizio della stagione, situazione che gli italiani volevano ribaltare nella gara di casa.

Binotto vede un passo avanti a Monza per la Ferrari

Il team principal ha dichiarato che negli ultimi Gran Premi lui e il suo team non sono stati abbastanza bravi, tuttavia a Monza è stato fatto un passo avanti, questo sia in gara che anche in qualifica.

Mattia Binotto ha applaudito il lavoro dei suoi piloti e assicura che, ad eccezione di Verstappen, a Monza hanno mostrato un passo più alto rispetto agli altri. “I nostri piloti hanno mostrato grande qualità e oggi abbiamo avuto un po’ più di degrado in più rispetto a Max Verstappen, ma rispetto alle altre vetture abbiamo comunque registrato una buona prestazione”, ha assicurato.

Il boss della Ferrari ritiene che la rimonta di Sainz sia un riflesso delle buone prestazioni della vettura, che è riuscito a finire quarto dopo essere partito dall’ottavo posto. “Carlos ha fatto una gara fantastica partendo dalle ultime posizioni. Il nostro pilota ha approfittato al massimo dei progressi, ha guidato molto bene ed è stato molto veloce alla fine con le gomme morbide”, ha spiegato.

Binotto ha messo in evidenza che se non ci fosse stata la safety car molto probabilmente anche Sainz sarebbe riuscito a superare Russelle e a salire sul podio. In ogni caso partire dalla posizione numero 18 e finire potenzialmente al terzo posto è stata sicuramente una buonissima prestazione.

