Stellantis: ancora problemi in Spagna

Lo stabilimento del gruppo Stellantis di Figueruelas in Spagna ha annunciato nelle scorse ore che riprenderà con gli stop della produzione per mancanza di componenti. Questi saranno estesi ad entrambe le linee e riguarderanno tredici turni da questa domenica al prossimo venerdì. Rubén Alonso, presidente del Comitato aziendale Opel, ha affermato di sperare che la situazione “non peggiori” ma non vede nemmeno “un grande miglioramento”.

Ancora stop alla produzione negli stabilimenti Stellantis di Vigo e Figuruelas

Secondo quanto riportato da Stellantis, le interruzioni inizieranno con il turno di notte questa domenica e non si lavorerà nemmeno il sabato mattina, giorno che l’azienda aveva fissato come giorno aggiuntivo. Lunedì 12 l’attività di tutti i turni è sospesa, mentre venerdì prossimo 16 si interromperanno i turni pomeridiani e notturni. Pertanto, l’impianto funzionerà normalmente da martedì 13 fino a venerdì 16 mattina.

Uno stop annunciato da Stellantis anche nell’altro suo stabilimento spagnolo a Vigo. La direzione dello stabilimento del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha comunicato questo giovedì al proprio personale una nuova sospensione dell’attività per mancanza di forniture, oltre ai frequenti fermi che lo stabilimento ha già subito per lo stesso motivo da quando è tornato al lavoro dopo le ferie estive.

In questa occasione è stata confermata la sospensione per i due sistemi di produzione del sabato, così come per il sistema 2, quello che monta i furgoni, nel turno notturno della domenica. Parimenti, la società ha comunicato che la previsione è di riprendere l’attività nei due sistemi lunedì 12 settembre, nel turno mattutino alle sei del mattino. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Spagna per il gruppo Stellantis nel corso delle prossime ore e se ci saranno ulteriori stop alla produzione nelle fabbriche dell’azienda guidata da Carlos Tavares.

