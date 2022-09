Ferrari: cosa aspettarsi dal Gran Premio d’Italia?

Il Gran Premio d’Italia chiude la tappa europea della stagione di F1 con la Ferrari che torna a casa per il consueto abbraccio con i suoi tifosi. Max Verstappen arriva a Monza con un vantaggio di 109 punti nel campionato piloti e sembra solo questione di tempo prima che conquisti ufficialmente il suo secondo titolo consecutivo.

Ferrari: a Monza l’abbraccio con i tifosi

Il dominio dell’olandese a Spa è stato schiacciante e il suo recupero da un terribile venerdì in casa lo scorso fine settimana per ottenere la vittoria di domenica è stato altrettanto impressionante. Ma i problemi della Ferrari sono continuati dallo stop estivo e con tanta pressione addosso ci chiediamo cosa possiamo aspettarci dal GP d’Italia.

Fino al GP del Belgio tutti pensavano che la Ferrari fosse ancora in lotta sia per il campionato piloti che per quello costruttori. Sebbene la forma di Verstappen in questa stagione sia stata fino ad ora perfetta, la Ferrari si è sparata ai piedi troppe volte quest’anno a causa della scarsa affidabilità e delle terribili strategie adottate, come dimostrato ad esempio in Belgio.

Anche Charles Leclerc deve dimostrare il suo valore alla squadra. Con un contratto a lungo termine, il GP d’Olanda dello scorso fine settimana è stata la prima gara che ha concluso davanti al compagno di squadra Carlos Sainz dal Gran Premio di Miami dello scorso mese di maggio.

Il vantaggio di Verstappen nella corsa al titolo è di 109 punti e sembra più che probabile che chiuderà i giochi già nel Gran premio del Giappone. Compresi i punti per i giri più veloci e lo sprint in Brasile rimasto, 112 è il margine necessario per vincere il mondiale già a Suzuka. Ed è impossibile immaginare che ciò non accada, vista la brillantezza della Red Bull nelle sezioni ad alta velocità di Spa Francorchamps.

