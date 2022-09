Ferrari F1: livrea unica e speciale per il GP di Monza

Nel fine settimana del Gran Premio d’Italia, in programma questa domenica presso l’Autodromo Nazionale di Monza, la Ferrari scenderà in pista con una veste speciale. La livrea della monoposto, così come le tute e i caschi dei piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc, saranno caratterizzate dalla massiccia presenza del giallo per rendere omaggio alle origini dell’azienda di Maranello, attraverso una delle sue tonalità essenziali.

Ferrari F1: la monoposto (e non solo) rispolvereranno il colore giallo per il Gran Premio di Monza

Difatti, dalla nascita nel 1929 – e quindi con la successiva fondazione della Casa automobilistica 75 anni fa – la Ferrari ha avuto il giallo, indicato dal padre Enzo Ferrari, tra le due tonalità dello stemma ufficiale (il giallo e il blu), uno dei tratti distintivi del brand, al pari del Cavallino Rampante e della banda tricolore posta in alto. L’estetica del mezzo, decisamente da grandi occasioni, sottolinea una ricorrenza unica, vale a dire il 100° anniversario dell’Autodromo Nazionale di Monza.

La livrea della F1-75 presenterà, perciò, parecchi tocchi di giallo, con inserti neri. Le modifiche, apportate in via eccezionale solo per il prossimo Grand Prix, saranno visibili sul cofano motore, sull’ala anteriore, all’altezza dell’halo, sull’ala posteriore, dove figurerà pure il logo con l’iconica effe lunga in giallo su nero. Varrà altrettanto per la divisa dei driver e pure nel paddock: sul motorhome dell’hostpitality e sulle pareti del box, dove sarà raccontata la storia del colore e con essa quella della società.

Dati i 100 anni compiuti dal Tempio della Velocità, la Scuderia ha pensato a contenuti su misura condivisi sui propri canali social, in segno di tributo al circuito sul quale si aggiudicò, nel 1933, la sua prima corsa, quando schierava ancora le Alfa Romeo, e ha poi raccolto oltre 40 trionfi, l’ultimo in ordine di tempo con Charles Leclerc nel 2019.

Durante il fine settimana del Gran Premio d’Italia, Ferrari lancerà peraltro la capsule collection speciale Giallo Modena incentrata sul suo 75esimo anniversario. Un traguardo unico e unificante, che la compagine oggi diretta in Formula 1 da Mattia Binotto ha inteso evidenziare fin dal via alla stagione, sfoggiando l’esclusivo e celebrativo logo sulle vetture da F1.