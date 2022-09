Stellantis: ad agosto in Argentina raggiunto nuovo record di produzione

Nel mese di agosto, la produzione del gruppo Stellantis in Argentina ha superato i 15 mila veicoli, con un volume di esportazione del 60 per cento. Il sito produttivo di Ferreyra ha raggiunto il suo massimo livello di produzione dal lancio della berlina Fiat Cronos.

Ad agosto Stellantis in Argentina ottiene il nuovo record di produzione e di esportazioni

Il centro di produzione di El Palomar ha battuto un record di produzione mensile che non veniva raggiunto dal 2014. Il gruppo Stellantis resta leader di vendita nel mercato argentino con una quota del 32,7 per cento. Fiat Cronos e Peugeot 208 di produzione nazionale, sono i modelli più venduti sul mercato.

Stellantis continua a guidare il mercato argentino. I marchi dell’azienda hanno superato le 87 mila unità vendute tra gennaio e agosto, raggiungendo una quota di mercato del 32,7 per cento, tra cui spiccano i due veicoli più venduti in Argentina che sono Fiat Cronos (28.771) e Peugeot 208 (18.162).

Ma il gruppo Stellantis ottiene un ottimo risultato anche nel segmento premium. Infatti il modello più venduto nel segmento premium in Argentina è il DS 7 Crossback. Peugeot (+40 per cento), Citroën (+29,2 per cento) e Fiat (+15 per cento), sono i marchi del mercato argentino che sono cresciuti di più rispetto al 2021.

L’offerta Sport Utility Vehicles del gruppo supera le 18 mila unità vendute, diventando così l’offerta più scelta. Citroën C4 Cactus è il SUV più venduto nel segmento B con oltre 6.000 unità consegnate.

Jeep Renegade-Compass-Commander confermano la forte presenza di Jeep con oltre 6.900 unità immatricolate. Durante il mese di agosto sono stati prodotti oltre 15 mila veicoli insieme a Ferreyra e El Palomar, di cui il 60 per cento era destinato all’esportazione.

