Stellantis: lo stabilimento di Sochaux mira ad essere uno dei più efficienti in Europa

Quello di Sochaux è uno stabilimento storico e, secondo Arnaud Deboeuf – Chief Manufacturing Officer di Stellantis, deve essere una fabbrica di eccellenza e una vetrina per le ambizioni industriali del gruppo.

È questa la filosofia che c’è alla base del progetto Sochaux 2022, che ha lo scopo di trasformare il sito della regione della Franca Contea (Francia orientale) per renderlo il più efficiente d’Europa per la produzione di SUV multi-energia.

Stellantis: il gruppo punta a rendere più efficiente il suo stabilimento di Sochaux

Sono serviti cinque anni di duro lavoro per creare, progettare e implementare la nuova organizzazione del flusso di lavoro, alla base della più importante trasformazione dal 1930 a oggi. Il processo di produzione è stato completamente ridisegnato e la superficie immobiliare è stata ridotta della metà, in coerenza con il livello di performance necessario al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 e per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

Tramite un investimento di ben 33 milioni di euro, il primo in Francia da due decenni, nel 2019 è stata resa operativa una nuova officina di stampaggio, caratterizzata da una linea versatile e flessibile in grado di produrre pezzi differenti in un unico ciclo di pressatura.

Quest’anno le linee di montaggio, precedentemente distribuite in cinque officine, sono state trasferite nel cuore dell’impianto e completamente riprogettate per aumentare l’efficienza produttiva, raggiungendo una capacità di 400.000 veicoli all’anno, che ne fanno insieme a Mulhouse, i due più grandi siti produttivi automobilistici della Francia.

Per ottimizzare l’investimento e la redditività dei veicoli prodotti, sono state privilegiate le soluzioni più efficienti, come ad esempio la riqualificazione di un vecchio edificio o il riutilizzo di attrezzature industriali provenienti da altre fabbriche.

La logistica dello stabilimento rappresenta un importante progresso tecnologico grazie all’installazione di un trasloelevatore alto 25 metri, in grado di movimentare in tempo reale i componenti che arrivano a Sochaux ogni giorno. Si tratta di una soluzione innovativa che non trova riscontri nel panorama industriale europeo.

Il prossimo passo prevede la riconversione di un’area di assemblaggio della carrozzeria in modo che possa accogliere la piattaforma elettrica STLA Medium di Stellantis e i futuri veicoli prodotti nel territorio nella Franca Contea. Inoltre, è in fase di studio una nuova officina di verniciatura.

I circa 3000 dipendenti lavorano in postazioni con un’ergonomia migliorata

Nell’ultimo anno, i quasi 3000 dipendenti possono accedere in un’officina più luminosa e accogliente e in postazioni di lavoro che presentano un’ergonomia migliorata, garantendo un livello di qualità ottimale.

Questa transizione è stata supportata da un piano formativo e dall’implementazione della nuova organizzazione Team2WIN come parte dello Stellantis Production Way, il nuovo metodo di organizzazione ideato dal gruppo automobilistico italo-francese.

Queste importanti trasformazioni fanno parte di un progetto congiunto creato con i partner istituzionali, che sono stati coinvolti nel progetto sin dalle fasi preliminari.

Sochaux 2022 ha beneficiato di un programma di sostegno all’innovazione promosso dalla Regione Borgogna-Franca Contea e dalla direzione di Pays de Montbéliard, che ha rilevato i 44 ettari di terreno recuperati, nell’ambito di un progetto di sviluppo di zone industriali.

Sochaux è infine sede di alcune attività di sviluppo e sperimentazione, in particolare presso il Centro Tecnico di Belchamp. I team di ingegneri di Sochaux sono quindi coinvolti attivamente nello sviluppo della piattaforma elettrica STLA Medium.