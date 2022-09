Stellantis: Chris Taylor nominato “Chief Digital Information Officer”

Stellantis nelle scorse ore ha fatto un annuncio importante. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha confermato ufficialmente che dal 5 settembre Chris Taylor ricoprirà la carica di Chief Digital Information Officer, riportando direttamente a Xavier Chéreau, Chief Human Resources and Transformation Officer e riportando funzionalmente a Ned Curic, Chief Technology Officer. Responsabile della strategia e delle tecnologie digitali dell’azienda.

Stellantis ha annunciato che Chris Taylor ricoprirà la carica di Chief Digital Information Officer

Chris Taylor dunque ricoprendo questo nuovo ruolo in Stellantis darà un grosso contributo alla trasformazione dell’azienda del Presidente John Elkann che come sappiamo aspira a diventare una sorta di società tecnologica per la mobilità sostenibile. Sarà inoltre incaricato di migliorare l’esecuzione di progetti informatici e l’efficienza organizzativa di questa entità.

Insomma il dirigente avrà un ruolo davvero importante per i futuri sviluppi del gruppo automobilistico che come sappiamo ha aspirazioni davvero importanti per il suo futuro.

Chris Taylor arriva in Stellantis con quasi 30 anni di esperienza IT internazionale in vari settori tra cui aviazione, produzione, software e telecomunicazioni. Prima di entrare nel gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021, Taylor ha ricoperto il ruolo di Chief Transformation Officer presso ServiceNow.

In precedenza, il nuovo dirigente del gruppo automobilistico ha lavorato per il gruppo Airbus come Global Vice President responsabile della trasformazione digitale e della sicurezza informatica. Questa rappresenta solo l’ultima nomina in Stellantis che punta a sistemare ogni dettaglio all’interno della sua organizzazione in vista di un futuro in cui il gruppo vuole essere di certo uno dei principali protagonisti della scena.

