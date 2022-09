Bottas teme una penalizzazione in griglia a Monza

Valtteri Bottas teme che potrebbe dover subire una nuova penalizzazione in griglia in occasione del Gran Premio d’Italia che si correrà a Monza nel weekend. Se la stagione dell’ex pilota Mercedes era iniziata piuttosto bene con i suoi nuovi colori dell’Alfa Romeo, con la quale è entrato nella top ten in quasi tutte le prime dieci gare della stagione, il resto della stagione si è mostrata più difficile per l’esperto pilota finlandese, che non ha più ottenuto punti dal suo 7° posto in Canada lo scorso giugno.

Bottas dopo un difficile GP in Olanda teme una penalizzazione in griglia a Monza

Dopo un problema tecnico in Ungheria prima della pausa, il pilota dell’Alfa Romeo è stato costretto al ritiro durante la ripresa della stagione in Belgio – dove aveva fallito in Q1 per la prima volta in 148 GP, Successivamente il finlandese ha subito un ritiro nel Gran Premio d’Olanda a Zandvoort.

A proposito del suo ultimo Gran Premio in Olanda Bottas ha detto che è stato sicuramente un Gran Premio difficile per lui ma il ritmo della sua monoposto gli è comunque sembrato migliore rispetto a quello dei precedenti Gran Premi.

In aggiunta a questa delusione, Bottas potrebbe essere costretto a farsi cambiare il propulsore dall’Alfa Romeo per il Gran Premio d’Italia di questa settimana, il che significherebbe per lui una penalità in griglia.

“Abbiamo avuto un problema tecnico, molto probabilmente legato al motore, ma non ho ancora conferme. Non andava bene, quel motore probabilmente è morto”. Vedremo dunque come si evolveranno le cose e se davvero il Gran Premio di Monza inizierà in salita per il pilota di Alfa Romeo F1 Team.

