Formula 1, Ferrari: livrea speciale per il GP di Monza?

Bicchiere pieno o mezzo vuoto? Forse mai come nell’attuale stagione della Ferrari in Formula 1 è possibile essere divisi. Da una parte, bisogna rendere onore e merito alla scuderia di Mattia Binotto per essere tornata finalmente competitiva dopo anni di anonimato. Scontato un campionato chiuso a quota zero Gran Premi vinti, il Cavallino Rampante ha ripreso a mietere successi. Sul fronte opposto, però, l’avvio sprint aveva lasciato immaginare un ruolo da protagonista fino alla fine nella corsa al titolo iridata. Delle speranze da accantonare o quasi, dati gli ultimi risultati portati in dote da Leclerc e Sainz.

Ferrari “addobbata” a festa per il GP d’Italia?

Tuttavia, il mantra dovrebbe essere “vivi il momento”. Perché questo week-end le tribune torneranno a tingersi di rosso in vista del GP d’Italia. A Monza gli alfieri della compagine di Maranello cercheranno di tenere alta la bandiera della Ferrari, nel tempio della velocità per antonomasia. Anche se salire sul gradino massimo del podio non basterà a riaprire i giochi titolati, l’umore ne guadagnerebbe e pure di molto.

Da un po’ di mesi girano voci su una presunta nuova livrea su misura per il GP di Monza. Delle ipotesi mai smentite dai diretti interessati. Ciò sarebbe un modo originale di cogliere l’attimo e, a tal proposito, sembrano una velata conferma le recenti mosse social. Qualche ora fa, infatti, è stato mostrato in rete il nuovo abbigliamento che Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno davanti ai loro tifosi.

Si tratta di divise di tonalità giallo, che non è escluso contraddistingueranno la prossima F1-75, magari sulla falsariga della colorazione della Monza SP2. Sarà interessante scoprire se la divisione addetta al marketing deciderà di andare fino in fondo e le reazioni che susciterà nel mondo ferrarista. Di certo, saprebbe dare nell’occhio e innescherebbe una reazione, in un senso o nell’altro.

Al momento, lo ricordiamo, la classifica generale è presieduta da Max Verstappen, seguito dalla coppia formata da Leclerc e dalla Red Bull di Sergio Perez. Occupa la quarta posizione George Russell, davanti a Sainz, distaccato di 13 punti dal driver inglese, subito ben ambientatosi in Mercedes.