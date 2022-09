Citroen cresce bene in Spagna ad agosto

Citroen chiude il mese di agosto aumentando la sua presenza in Spagna. Le sue 4.217 immatricolazioni di auto e veicoli commerciali rappresentano il 6,9% del mercato totale e una crescita del 36% rispetto ai dati di un anno fa. Ad agosto, la nuova Citroën C4 ha registrato 1.037 immatricolazioni, diventando così l’auto più venduta del marchio in Spagna, con una quota del 15,7% nel suo segmento.

Vanno a gonfie vele le cose per Citroen in Spagna ad agosto

Nel 2022 la vettura prodotta a Madrid ha raggiunto le 9.096 unità immatricolate, diventando così un punto di riferimento in un segmento in cui non mancano i concorrenti, con il secondo posto sul podio dei modelli più venduti del suo segmento. ( 13,5% di penetrazione) che lo colloca molto vicino alla leadership.

La versione 100% elettrica Citroen ë-C4 ha chiuso il mese al secondo posto tra le autovetture a “emissioni zero” con una quota del 31,8% nel suo segmento. Risulta in linea con il buon andamento dell’intero anno, in cui si colloca nella Top 3 del mercato delle auto elettriche, con il 6% di immatricolazioni,

La nuova Citroen C5 X è stato un altro dei modelli eccezionali per il marchio. È il terzo modello più venduto nel segmento D, con una quota di mercato del 9%. Un’impresa che ripete la sua versione Plug-in Hybrid sia ad agosto che nell’accumulato dell’anno.

Nei veicoli commerciali, Citroen chiude il mese di agosto in prima posizione, con 1.675 immatricolazioni e una quota del 18,5%. Alcuni dati che rappresentano un incremento del 36% rispetto a quelli di agosto 2021 e che raddoppiano il tasso di crescita del mercato. Modelli come la Citroën Berlingo (veicolo commerciale più venduto nel mese e finora quest’anno) e la Citroën Jumpy (3a assoluta) guidano i rispettivi segmenti.

Citroen Jumper è stato il terzo modello con il maggior numero di immatricolazioni ad agosto nel suo segmento. Nella sezione elettrica, la Citroën ë-Berlingo sale sul podio sia ad agosto che nel cumulato. Citroën Ami, acquistabile online, è il secondo quad più venduto in Spagna ad agosto e occupa la prima posizione nella classifica dei quad 100% elettrici sia ad agosto che nei primi 8 mesi dell’anno.

Per quanto riguarda il mercato totale, la casa francese di Stellantis ha visto le sue vendite crescere del 36% ad agosto, raggiungendo 4.217 veicoli (6,9%). Nella cifra accumulata per l’anno, Citroën è salita di due posizioni nella classifica delle immatricolazioni al sesto posto con 38.144 immatricolazioni e una quota del 6,9%. Un altro fatto degno di nota è che più di 120 clienti hanno utilizzato la piattaforma di vendita Citroën Store al 100% online durante il mese appena trascorso.

“Agosto ha dato una pausa al mercato spagnolo e Citroën ha potuto sfruttarlo al meglio grazie alla sua strategia del marchio, che include l’elettrificazione, l’impegno per il “Made in Spain” e lo sviluppo di una gamma di prodotti commerciali tecnologicamente avanzati e adeguati alle esigenze dei professionisti come alcuni dei suoi aspetti chiave. Questi risultati ci rendono ottimisti per l’ultima parte dell’anno”, afferma Nuno Marques, Direttore Generale di Citroën per Spagna e Portogallo.

