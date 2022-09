Rosberg attacca la Ferrari: “Molti team di F2 e F3 attuano strategie migliori”

Nico Rosberg condanna gli errori strategici della Ferrari dopo un’altra gara disastrosa. L’ex pilota tedesco ritiene che sia tempo di cambiamenti in Scuderia. Il campione 2016 ricorda che ci sono squadre di Formula 2 e F3 che prendono decisioni migliori dopo che il disastroso pit stop di Carlos Sainz ha fatto perdere loro un’altra possibilità di salire sul podio allo spagnolo.

Rosberg pensa sia tempo di cambiamenti alla Ferrari

“Oh mio dio. E Mattia Binotto continua a dire ‘No, non abbiamo bisogno di apportare modifiche. Tutto sta andando bene’. Quando arriverà il giorno? Anche i team di Formula 3 e F2 fanno un lavoro migliore con la loro strategia e i loro pit stop sono migliori rispetto a quelli della Ferrari. Si va ai box e in gara non ci sono gomme, è assurdo. Ad un certo punto dovranno iniziare a fare delle modifiche”, ha detto Rosberg a Sky.

“Oltre a questo, ovviamente, anche la loro macchina è un po’ fuori ritmo, soprattutto in gara. L’abbiamo vista a Spa, l’abbiamo vista di nuovo qui. Cominciano a perdere terreno. Devono continuare a sviluppare la macchina nella giusta direzione “, ha aggiunto.

Rosberg rimette sul tavolo l’idea che Binotto potrebbe non essere in grado di affrontare tante responsabilità ed è necessario delegare. L’ex pilota di F1 crede che sia fondamentale agire velocemente.

“Una delle cose che la gente dice spesso è che Binotto è un tecnico. Puoi suggerire che hanno bisogno di un capogruppo, che sia un tecnico, un altro direttore degli affari e un altro direttore del personale. Questo è quello che alcuni hanno suggerito. Io non conosco abbastanza bene Binotto, ma in ogni caso sento che ha bisogno di fare dei cambi di personale”.

“Sta andando troppo male. Stiamo solo aspettando che accada perché sappiamo che un altro errore della Ferrari arriverà molto presto. Non va bene. Hanno bisogno di apportare alcune modifiche fondamentali al loro staff o al modo in cui le persone lavorano insieme”, ha detto Rosberg per chiudere.

