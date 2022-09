Binotto: “Non credo che a Monza accadrà la stessa cosa di Spa”

Mattia Binotto esclude che la superiorità della Red Bull a Monza sarà grande come in Belgio. Il boss della Ferrari ricorda che hanno un’ala a basso carico aerodinamico che utilizzeranno nella gara di casa, quindi in termini di velocità massima, non pensa che siano in grande svantaggio.

Binotto pensa che a Monza non ci saranno le differenze riscontrate con la Red Bull in Belgio

La Ferrari ha avuto un duro colpo in Belgio, dove la Red Bull ha ottenuto una clamorosa vittoria con la quale sono sempre più leader della Coppa del Mondo. Naturalmente, Binotto non crede che questa superiorità si ripeterà a Monza, perché per il Gran Premio di casa hanno in programma di introdurre la loro ala a basso carico aerodinamico che darà loro una velocità massima extra per lottare per la vittoria.

“Non credo che a Monza accadrà la stessa cosa di Spa. Abbiamo un’ala a basso carico aerodinamico che avremmo potuto utilizzare, ma visto il degrado abbiamo pensato che non fosse la scelta giusta. Per Monza avremo un’ala con meno resistenza aerodinamica, la velocità massima non sarà una preoccupazione”, ha riconosciuto Binotto in conferenza stampa.

“Anche se la differenza a Spa è stata grande, non credo lo sarà nelle prossime gare, soprattutto per via del layout dei circuiti. Dobbiamo trovare il miglior set-up, soprattutto per migliorare il degrado delle gomme, che ha stato uno dei nostri punti deboli quest’anno”, ha aggiunto.

Binotto sostiene invece che lo sviluppo di questa stagione sarà di grande aiuto per la prossima, visto che i regolamenti sono abbastanza continui. Di conseguenza, non hanno intenzione di interrompere lo sviluppo della F1-75 e, inoltre, hanno ancora problemi a cui devono trovare una soluzione, come il degrado degli pneumatici.

“Penso che le vetture del 2023 non saranno molto diverse da quelle di quest’anno, i regolamenti sono piuttosto restrittivi sotto questo aspetto. Capiamo che tutto lo sviluppo di questa stagione sarà un vantaggio per la prossima, quindi non lasceremo da parte le evoluzioni. Inoltre, conoscere i punti deboli e trovare soluzioni è sempre una buona cosa”, ha commentato Binotto per concludere.

Ti potrebbe interessare: Binotto: Ferrari non cambierà approccio nella seconda parte di stagione