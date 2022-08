Nuova Fiat Punto è una di quelle auto di cui si parla puntualmente quando si discute del futuro della principale casa automobilistica italiana. Questo modello sembrava dovesse arrivare realmente quando si era saputo della fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Addirittura dalla Francia era giunta la voce che questa sarebbe stata una delle prime auto ad essere lanciate dal nascente gruppo Stellantis.

Nuova Fiat Punto: il nome potrebbe tornare in futuro per una delle nuove auto della casa italiana?

Le cose però sono andate diversamente. Il numero uno del brand di Stellantis, l’amministratore delegato Olivier Francois ha ufficialmente confermato che una nuova Fiat Punto, intesa come erede diretta del famoso modello, non tornerà in futuro nella gamma del brand italiano.

Tuttavia negli ultimi mesi si è tornato di nuovo a parlare quanto meno dell’uso di questo nome per uno dei futuri modelli, che presto arricchiranno la gamma della principale casa automobilistica italiana.

Infatti Olivier Francois ha detto che le future auto di Fiat che saranno elettriche al 100 per cento utilizzeranno molto probabilmente nomi che hanno fatto la storia di Fiat. Questo per non destabilizzare ulteriormente i suoi clienti. Ultimamente il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato che nel 2023 Fiat presenterà ben due vetture di segmento B di cui una agli inizi del 2023.

Questo ha portato molti a chiedersi se tra queste due auto non vi sia spazio anche per una nuova Fiat Punto. Tra gli altri nomi storici di Fiat che si fanno per le future auto anche quelli di Panda, Croma, e Uno.

Anche se la nuova Fiat Punto dovesse tornare come nome, si tratterebbe comunque di una vettura molto diversa da quella che noi tutti conosciamo. Infatti il CEO di Fiat Francois ha già chiarito che le future auto di segmento B deriveranno tutte dalla concept Centoventi mostrata al Salone di Ginevra di qualche anno fa.

Questo significa che avranno un design squadrato e futuristico. Insomma nulla a che vedere con la popolare vettura che negli anni 90 ebbe un grandissimo successo in special modo qui in Italia.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada e Volkswagen Gol lottano per la leadership in Brasile ad agosto