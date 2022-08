Jeep Gladiator: ecco cosa sta accadendo negli USA

Jeep ha fatto un annuncio importante negli Stati Uniti nelle scorse ore. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha emesso un richiamo volontario sul suo pickup Jeep Gladiator. Il problema potrebbe avere grosse conseguenze, ma, per fortuna, riguarda solo un piccolo numero di veicoli. I problemi sono iniziati il ​​19 luglio, quando il dipartimento di sicurezza tecnica e conformità normativa della casa automobilistica ha avviato un’indagine sul Gladiator del 2022.

Richiamo negli USA per alcune unità di Jeep Gladiator

Tale azione è stata sollecitata da informazioni provenienti dall’impianto di assemblaggio dei veicoli e relativa alla trasmissione dei veicoli. La casa automobilistica ha esaminato i registri dei suoi fornitori e ha incontrato il personale dello stabilimento di produzione, determinando infine che fino a 11 Jeep Gladiator sarebbero potuto essere stati rilasciati dalla fabbrica con trasmissioni difettose.

Il problema riguarda la ruota di scorta, che potrebbe essere stata crimpata in modo improprio e potrebbe quindi staccarsi. In tal caso, la ruota potrebbe spostarsi verso la parte posteriore della scatola del cambio e ciò potrebbe comprometterne l’innesto con il nottolino di stazionamento.

Il risultato potrebbe essere una perdita della posizione di parcheggio all’interno della trasmissione e un successivo movimento non intenzionale, che potrebbe causare un incidente. I clienti Jeep, tra cui il defunto attore Anton Yelchin, sanno bene cosa significa quando un veicolo inizia a muoversi quando apparentemente si trova in Park in modo fin troppo tragico.

A differenza di quella circostanza, tuttavia, questo problema è meccanico e limitato a un piccolo numero di veicoli. La casa automobilistica, fortunatamente, afferma di non essere a conoscenza di lesioni, incidenti, decessi o richieste di garanzia relative a questo problema.

I proprietari saranno informati a partire dal 14 ottobre. A quei clienti verrà chiesto di tornare al proprio rivenditore locale e, se necessario, la trasmissione sarà completamente sostituita senza alcun costo.

Ti potrebbe interessare: Jeep Jeepster, full electric ma non solo: tutto ciò che sappiamo