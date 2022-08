Nuova Fiat Panda Abarth: possibile il suo arrivo? [Render]

Nuova Fiat Panda Abarth è una vettura che molti sognano per la futura gamma della casa automobilistica dello scorpione che come sappiamo nei prossimi anni si convertirà completamente alle vetture elettriche al 100 per cento.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat Panda Abarth

Al momento non si sa se una nuova Fiat Panda Abarth sia tra i futuri progetti della casa automobilistica specializzata nella realizzazione di vetture ad alte prestazioni. Tuttavia si tratta di una ipotesi che sicuramente stuzzica la fantasia di molti.

Sul web qualche tempo fa è stato pubblicato un render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico il quale in un video apparso sul suo canale di YouTube ha provato ad immaginare quale sarebbe l’aspetto di una ipotetica Fiat Panda Abarth qualora il gruppo Stellantis prendesse sul serio la possibilità di portare sul mercato un simile modello.

Le dimensioni cresciute nel progetto fanno della versione oggetto del render un’auto rientrante nel segmento B. All’interno, il quadro strumenti è dotato di una significativa serie di optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment esclusivo.

La nuova Fiat Panda Abarth qualora arrivasse avrebbe ovviamente una carrozzeria con colorazioni sportive che andranno dal rosso al grigio scuro metallizzato, che valorizzeranno ulteriormente lo stile sportivo del modello.

Ovviamente non potrebbero mai mancare le tipiche appendici aerodinamiche che da sempre caratterizzano le auto della casa automobilistica dello scorpione. Vedremo dunque se in futuro ci sarà davvero spazio per un simile modello nella gamma dei brand del gruppo Stellantis o se questo rimarrà semplicemente un sogno in un cassetto.

