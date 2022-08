Alfa Romeo Stelvio restyling 2023: le ultime novità

Alfa Romeo Stelvio restyling sta per arrivare. Si tratterà di ua versione restyling che segnerà il SUV italiano, prima dell’arrivo di una nuova generazione prevista per il 2026. Lanciato nel 2017, lo Stelvio necessità di qualche lieve aggiornamento come del resto anche la berlina Giulia. Quindi, proprio come il SUV, anche la berlina riceverà un aggiornamento tra pochi mesi.

Alfa Romeo Stelvio restyling: il debutto avverrà a novembre, ecco tutto quello che sappiamo

Sorpreso più volte sulle strade europee, l’arrivo di Alfa Romeo Stelvio restyling non è più davvero un segreto. Nonostante la presenza di coperture sui prototipi, le novità estetiche del SUV di segmento D di Alfa Romeo sono già note.

Non sorprende che la versione rinnovata sarà in gran parte ispirata allo stile di Alfa Romeo Tonale, il nuovo riferimento estetico dell’azienda al Biscione. Pertanto, la parte anteriore dovrebbe ottenere uno scudo nuovo di zecca con caratteristiche sportive. Mentre le nuove luci a LED assumeranno una forma più orizzontale, con il disegno di onde invertite.

Dietro, Alfa Romeo Stelvio restyling avrà anche qui un’ottica più moderna. Possiamo immaginare uno styling posteriore leggermente ritoccato, soprattutto a livello del paraurti. A bordo, il SUV della casa milanese dovrebbe ricevere qualche novità. La strumentazione del cruscotto passerà al digitale. Mentre lo schermo centrale potrebbe essere più grande e introdurrà nuove funzionalità.

L’obiettivo di questo aggiornamento sarà quello di consentire allo Stelvio di raggiungere il 2026, anno in cui poi verrà lanciata sul mercato la nuova generazione. Ma mentre lo stile del modello non è più un vero segreto, persistono dubbi sulla gamma di motori che sarà proposta a catalogo.

Alcuni teorizzano l’introduzione del turbo ibrido 4 cilindri 48V della Tonale da 1,5 litri. Mentre altri pensano a una configurazione più potente con il motore Hybrid VGT da 160 CV e 240 Nm, sempre proposto sul nuovo SUV di segmento C.

Basato sullo stesso turbo da 1,5 litri e sull’impianto elettrico a 48V, il motore è dotato di una geometria variabile turbocompressore con iniezione diretta di carburante a 350 bar per maggiori prestazioni. vedremo dunque cos’altro emergerà da qui a novembre a proposito di questo atteso modello della casa automobilistica del Biscione.

