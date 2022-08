Ferrari, Leclerc sul Mondiale: “ora si fa molto difficile”

Agli irriducibili ottimisti il Gran Premio del Belgio, corso questa domenica sul circuito di Spa-Francorchamps, ha dato la risposta definitiva (o quasi): il Campionato del Mondo di Formula 1 2022 lo può perdere solo Max Verstappen. Al di là della caparbietà encomiabile dimostrata pure stavolta, Charles Leclerc ha perso ulteriori punti dal campione iridato, pronto a bissare il successo dopo le polemiche dello scorso campionato.

Ferrari, Leclerc cede all’evidenza: il Mondiale lo può perdere solo Verstappen

Gli assurdi eventi di Abu Dhabi hanno in un certo senso “macchiato” il trionfo dell’olandese. Adesso niente e nessuno pare avere le credenziali adatte a mettergli i bastoni fra le ruote. L’unico capace di reggere il passo nelle giornate sì è stato Charles Leclerc. Purtroppo, però, il gap abissale tra Ferrari e Red Bull era troppo evidente per poter essere colmato. I primi appuntamenti avevano mandato in visibilio il popolo della Rossa, poi, però, la realtà è emersa. Una realtà amara, dalla quale la scuderia di Maranello dovrà ripartire il prossimo anno. Lo ha detto il team principal Mattia Binotto, nelle dichiarazioni post gara.

La classifica è allo stato attuale mortificante per Charles Leclerc. Dopo una discutibile strategia al penultimo giro, il monegasco ha perso una posizione in confronto a Fernando Alonso chiudendo sesto. E così è sprofondato a 98 punti dal rivale numero uno.

Per l’alfiere della Ferrari, oltretutto retrocesso al terzo posto nella graduatoria piloti in favore della RB16 di Sergio Perez, l’operazione recupero è ormai un lontano miraggio. Quando mancano 8 appuntamenti in calendario, la supremazia della compagine di Christian Horner fa quasi spavento. Sul tracciato immerso tra le Ardenne, Verstappen teneva un ritmo impareggiabile per chiunque altro. Adesso Charles Leclerc eviterà di azzardarsi in calcoli. Andrà avanti a concentrarsi su ciascuna singola gara, provando a conseguire il miglior risultato possibile.

Come riporta Formula1.com, il 24enne di Montecarlo ha ammesso di vederla molto difficile la rimonta, soprattutto alla luce del rendimento sfoderato dalla Red Bull nel week-end appena archiviato. L’obiettivo sarà davvero complicato metterlo a segno. Ciononostante, terrà la testa bassa, tenterà di focalizzarsi su ogni singola giornata e di fare del proprio meglio.