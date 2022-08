Ferrari: per Binotto fermare Leclerc è stata la scelta giusta

Charles Leclerc ha avuto una fine caotica del suo Gran Premio del Belgio che lo ha portato a perdere una posizione a favore di Fernando Alonso, ma Mattia Binotto sostiene che fosse la scelta giusta indipendentemente dal risultato finale. Charles era tornato in quinta posizione dopo che la sua gara era stata interrotta quando si è fermato ai box prima del previsto per rimuovere una visiera vagante a strappo intrappolata nel condotto del freno della sua monoposto.

Per Mattia Binotto fermare Leclerc non è stato un errore

Ma la Ferrari lo ha anche fermato di nuovo ai box a due giri dalla fine nel tentativo di ottenere il punto per il giro più veloce. Tuttavia, è stato un po’ imbarazzante quando Alonso ha superato Leclerc dopo che il pilota della Ferrari è uscito dai box, nonostante Leclerc lo abbia recuperato poco dopo. In tutto questo, Leclerc non è nemmeno riuscito a ottenere il punto per il giro più veloce.

A Charles è stata quindi assegnata una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in pitlane, riportandolo al sesto posto. Il capo del team Ferrari Binotto ha insistito sul fatto che faceva tutto parte del piano e dice di non avere rimpianti per aver fatto rientrare Charles.

Parlando con i media, Binotto ha affermato che la colpa della loro penalità per eccesso di velocità era di un sensore di backup difettoso. Sottolinea che non stavano usando i loro normali sensori di monitoraggio della velocità poiché si erano guastati a causa del surriscaldamento nella parte anteriore destra, probabilmente a causa del fastidioso problema legato alla visiera.

“Penso che abbiamo preso la decisione giusta perché devi essere abbastanza coraggioso per cercare di essere sempre il massimo, e c’era un grande divario su Fernando Alonso”, ha spiegato Binotto a Sky F1 in Belgio.

“Sapevamo che era molto stretto. Sapevamo che era lì che avrebbe potuto superarlo con le nuove gomme. Magari prendendo il DRS e ottenendo la velocità extra sul rettilineo, quindi alla fine. È stata la scelta giusta.”

