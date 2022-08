Carlos Sainz soddisfatto del podio di Spa: “Non avevamo ritmo”

Carlos Sainz non è stato in grado di trasformare la sua seconda Pole in Formula 1 in una vittoria. Lo spagnolo è partito per primo, ma non è riuscito a tenere dietro le due Red Bull, che sono state molto più veloci per tutta la gara. La cosa positiva è che nonostante tutto ha ottenuto un nuovo podio e sono già sette in questa stagione.

Sainz soddisfatto del podio nonostante fosse partito dalla pole a causa della mancanza di ritmo della sua monoposto

Sainz è partito dalla Pole e ha mantenuto la prima posizione durante il suo long run iniziale. Alla fine però si è dovuto accontentare del terzo posto ed è finito mezzo minuto dietro al leader di gara una domenica in cui le Ferrari non avevano ritmo.

“È stato più difficile di quanto ci aspettassimo, non avevamo il ritmo e non potevamo combattere con la Red Bull. Alla fine abbiamo ottenuto un podio, lo accogliamo con favore”, ha detto Sainz non appena sceso dalla macchina.

“Non mi aspettavo fosse una gara così, pensavo che avremmo avuto modo di difenderci. Se ieri ci hanno tolto sette decimi al giro, anche oggi più o meno è successo lo stesso e dobbiamo analizzare i motivi di ciò. Rimango un po’ amareggiato dopo essere partito dalla Pole con tutto il vantaggio che avevo. Come squadra dobbiamo analizzare, ma sinceramente non credo che questa sarà la norma per il resto dell’anno”.

Sainz sottolinea che il surriscaldamento delle gomme ha fatto perdere loro prestazioni, ed è di questo che ha approfittato Max Verstappen per sorpassarlo senza problemi e vincere la gara. A Zandvoort, pensa che dovrebbero avere un vantaggio in termini di prestazioni, mentre nel suo GP di casa a Monza, vede la Red Bull più forte.

“Le gomme si sono surriscaldate molto. I primi giri sono stati decenti, ma poi siamo calati molto. L’esecuzione è stata perfetta, ma non avevamo il ritmo. Anche quando cercavo di spingere, al giro successivo ero più lento. Zandvoort dovrebbe essere un circuito migliore per noi e Monza sarà più vantaggioso per la Red Bull “, ha espresso Carlos per chiudere.

Con questo podio Sainz torna al quarto posto in Coppa del Mondo, superando di un solo punto George Russell. È la prima volta che Carlos finisce tra i primi tre da quella vittoria molto speciale a Silverstone all’inizio di luglio.

